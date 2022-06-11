Çok iyi sezon geçirdi

Fenerbahçe, forvet transferindeveodaklanmışken, Fransa'dan önemli bir haber geldi., 2017'de 53 milyon Euro'ya Arsenal'e sattığı golcüsüi bedelsiz olarak yeniden kadrosuna kattı. Bu transferin hemenbeklendiği gibi. Fransız basınında yer alan haberlere göre sözleşmesinde son senesine giren Dembele, yeni kontrat imzalamaya yanaşmıyor.Yıldız futbolcunun ilk planının, iyi bir teklif almaması halinde sezon sonuna kadar Lyon'da kalıp, sonrasında bedelsiz olarak ayrılmak. Ancak Fransız ekibi, takımın değeri en yüksek isimlerinden biri olan golcü oyuncuyu bedavaya kaptırmak istemiyor. Lyon bu nedenle piyasa değericivarında olan 25 yaşındaki forveti bu rakamınFransızlar'ın, Dembele transferi için Avrupa'dan birçok kulübe mesaj gönderdiği,de bu takımlar arasında olduğu belirtildi.Eğer Moussa Dembele gelirse, gerçek anlamda bir fırsat transferi olacak. Henüz 25 yaşındaki Fransız forvet, geride kalan sezonda Ligue 1'de çıktığıçok iyi bir performans sergiledi. Jorge Jesus'un onay vermesi halinde yönetim, başka takımlar devreye girmeden önce hemen harekete geçerek bu işi bitirmeye çalışacak.