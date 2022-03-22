Fenerbahçe, milli takımlara tam 12 futbolcu gönderdi. Dünya futbolunda tüm dikkatler milli maçlara çevrilirken Türkiye'de de milli takımlara en çok futbolcu gönderen takım olan Fenerbahçe Kulübü haklı bir gururu da beraberinde yaşıyor.



A Milli Takım'a Altay Bayındır, Serdar Aziz, Serdar Dursun'u gönderen sarı lacivertli ekip, alt milli takımlara da Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Arda Güler'i yolladı.



Ayrıca Miha Zajc, Dimitris Pelkas, Marcel Tisserand, Diego Rossi, Kim Min Jae, Enner Valencia da kendi ülke milli takımlarında forma giymek için Konya maçı sonrası ve dün İstanbul'dan ayrıldılar.



SZALAi KALDI



Macaristan Milli Takımı'nda oynayan Attila Szalai ise Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık yüzünden tedavi için milli takımdan affını istedi ve İstanbul'da kaldı. Fenerbahçeli futbolcuların Perşembe gününe kadar izin yapacakları bildirildi.





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