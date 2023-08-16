Fenerbahçe'nin Maribor maçı kamp kadrosu açıklandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Maribor'la deplasmanda rövanş maçına çıkacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

Haber; AA
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Fenerbahçe'nin Maribor maçı kamp kadrosu açıklandı
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16 Ağustos 2023 11:40
Son güncelleme 16 Ağustos 2023 15:08
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Slovenya ekibi Maribor ile yarın deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Bright Osayi-Samuel, 23 kişilik kamp kadrosunda yer almadı.

Bugün öğle saatlerinde Slovenya'ya gidecek Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Alexander Djiku, Luan Peres, Samet Akaydın, Yusuf Kocatürk, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Efekan Karayazı, Bartuğ Elmaz, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.

 


 

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