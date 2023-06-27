Fenerbahçe'nin mali kongresine dava!

Fenerbahçe'de 17 Haziran'da yapılan ve yönetim kurulunun ibra edildiği mali kongre için flaş bir gelişme yaşandı.
A Spor'da yer alan habere göre; genel kurulun usule ve hukuka aykırı olduğu iddiasıyla dava açıldı.
Haberde bir kongre üyesi Uğur Dündar'ın önce istifa edip sonra yeniden oylama yaparak bu kararından vazgeçmesiyle ilgili sürecin tüzüğe aykırı olduğu gerekçesiyle iptal davası açtığı belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın gelen tepkiler sonrası istifa ettiğini açıklamıştı. İbra kararından sonra ise kendisinin görevde kalıp kalmamasıyla ilgili oylama yapmış ve bu kararından vazgeçmişti.
A Spor'da yer alan habere göre; genel kurulun usule ve hukuka aykırı olduğu iddiasıyla dava açıldı.
Haberde bir kongre üyesi Uğur Dündar'ın önce istifa edip sonra yeniden oylama yaparak bu kararından vazgeçmesiyle ilgili sürecin tüzüğe aykırı olduğu gerekçesiyle iptal davası açtığı belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın gelen tepkiler sonrası istifa ettiğini açıklamıştı. İbra kararından sonra ise kendisinin görevde kalıp kalmamasıyla ilgili oylama yapmış ve bu kararından vazgeçmişti.
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