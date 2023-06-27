Fenerbahçe'nin mali kongresine dava!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde yapılan mali kongresinin iptali için dava açıldı. İşte detaylar...

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'nin mali kongresine dava!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Haziran 2023 17:19
Fenerbahçe'de 17 Haziran'da yapılan ve yönetim kurulunun ibra edildiği mali kongre için flaş bir gelişme yaşandı.

A Spor'da yer alan habere göre; genel kurulun usule ve hukuka aykırı olduğu iddiasıyla dava açıldı.

Haberde bir kongre üyesi Uğur Dündar'ın önce istifa edip sonra yeniden oylama yaparak bu kararından vazgeçmesiyle ilgili sürecin tüzüğe aykırı olduğu gerekçesiyle iptal davası açtığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın gelen tepkiler sonrası istifa ettiğini açıklamıştı. İbra kararından sonra ise kendisinin görevde kalıp kalmamasıyla ilgili oylama yapmış ve bu kararından vazgeçmişti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery