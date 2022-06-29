Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo'dan indirim talebi

Fenerbahçe, 1 yıllık sözleşmesi kalan Breziyalı futbolcusu Luiz Gustavo'dan indirim istedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo'dan indirim talebi
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29 Haziran 2022 13:50
Fenerbahçe, 1 yıllık sözleşmesi kalan Luiz Gustavo'dan indirim talep etti. Yıllık 3.5 milyon euro kazanan Brezilyalı oyuncudan yüzde 30 indirime gitmesi istendi.

MENAJERİ İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

35 yaşındaki oyuncunun menajeriyle görüşmeleri sürdüren yönetim, olumlu bir sonuç almayı hedefliyor.

KABUL EDERSE 2.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Tecrübeli orta saha, bu teklifi kabul ederse Fenerbahçe'deki son yılında 2.5 milyon euro kazanacak.



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