Fenerbahçe, 1 yıllık sözleşmesi kalan Luiz Gustavo'dan indirim talep etti. Yıllık 3.5 milyon euro kazanan Brezilyalı oyuncudan yüzde 30 indirime gitmesi istendi.
MENAJERİ İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
35 yaşındaki oyuncunun menajeriyle görüşmeleri sürdüren yönetim, olumlu bir sonuç almayı hedefliyor.
KABUL EDERSE 2.5 MİLYON EURO KAZANACAK
Tecrübeli orta saha, bu teklifi kabul ederse Fenerbahçe'deki son yılında 2.5 milyon euro kazanacak.
MENAJERİ İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
35 yaşındaki oyuncunun menajeriyle görüşmeleri sürdüren yönetim, olumlu bir sonuç almayı hedefliyor.
KABUL EDERSE 2.5 MİLYON EURO KAZANACAK
Tecrübeli orta saha, bu teklifi kabul ederse Fenerbahçe'deki son yılında 2.5 milyon euro kazanacak.
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