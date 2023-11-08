Fenerbahçe'nin Ludogorets kadrosu açıklandı!

Fenerbahçe, Ludogorets ile oynayacağı Konferans Ligi maçının kadrosunu açıkladı.

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Fenerbahçe'nin Ludogorets kadrosu açıklandı!
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08 Kasım 2023 12:10
Son güncelleme 08 Kasım 2023 12:11
Fenerbahçe, Ludogorets ile oynayacağı Konferans Ligi maçının kadrosunu duyurdu.

Sarı lacivertli takımda sakatlığı bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred, ve Mert Hakan Yandaş kadroda yer almadı.

Ayrıca, Samet Akaydin, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için maçta forma giyemeyecekler.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN KADROSU!


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