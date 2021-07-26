Fenerbahçe'nin limitte 100 milyon TL fazlası var

Son yıllarda yapılan transferler, kadro şişkinliği ve takım harcama limiti… Sözcü Gazetesi'nden İrfan Yirmibeş'in haberine göre, Fenerbahçe hem önemli oyunculardan kurulu, oturmuş bir kadro oluşturulmasının avantajını yaşıyor ancak bir yandan da limitleri aşıyor. Yeni sezonda yüzde 25 sapma hakkıyla birlikte sarı-lacivertlilerin 497 milyon TL limiti bulunuyor. Fakat bu limit aşılmış durumda. Üstelik aşım rakamının 100 milyon TL olduğu konuşuluyor. Fenerbahçe, şimdi bu bütçe sorununu aşmaya çalışıyor.



SADECE FREY SATILDI

Fenerbahçe'nin maaş bütçesi 60 milyon Euro civarında. 39 kişilik kadro, iki etapta 30'a indirildi fakat bu oyuncuların sözleşmesi devam ettiğinden limitten düşülmüyor. Yeni transfer yapabilmek için bu limitin belirlenen sınıra çekilmesi gerekiyor. Bir başka deyişle sarı-lacivertliler, yeni transfer yapabilmek için yeni sponsorlar bulmak, oyuncu satışı yapmak ya da oyuncu göndererek harcama limitinde yer açmak zorunda. Şu ana kadar ise sadece Frey satılabildi.



3. DALGA YAKIN

Vitor Pereira, 9 futbolcuyu göndererek, oyuncu sayısını 30'a indirdi. Ancak bu sayı daha da düşecek. Perotti ve Zanka'nın da kadro dışında bırakılması bekleniyor. Ayrıca kadroda 15 yabancı bulunuyor. En az iki yabancı daha alınması beklendiğinden bu sayının 12'ye çekilmesi gerekiyor.



PEREIRA'YA TAM YETKİ

Vitor Pereira, ikinci döneminde Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıktı. Bunun için de gereken desteği yönetimden buldu. Başkan Ali Koç, eleştirilere rağmen Portekizli çalıştırıcıya adeta takımın anahtarını teslim etti. Koç, hem yönetim kurulu toplantılarında hem de kulüp üyeleriyle bir araya geldiğinde Pereira'ya desteğini gösteriyor. Ali Koç, "Samandıra'da tek patronu Vitor Pereira'dır" diyerek teknik heyetin psikolojik gücünü artırıyor.



TRANSFERDE SÖZ ONUN

Ali Koç, transfer konusunda da Vitor Pereira ile direkt temasta. Pereira, hem gönderilmesini istediği hem de transfer edilmesini talep ettiği isimleri Koç'a direkt bildiriyor. Fenerbahçe Başkanı, aynı zamanda futbol şubesini de kendine bağlamıştı.



