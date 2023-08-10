Fenerbahçe'nin lig tarihindeki performansı

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk haftasında 13 Ağustos Pazar günü Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe, lig tarihinde 66. sezonuna girecek.
Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ve Galatasaray gibi ligde bütün sezonlarda yer alırken, sonuncusu 2013-2014'te olmak üzere 19 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.
Fenerbahçe, lig tarihinde oynadığı toplam 2 bin 158 maçta, 1231 galibiyet, 365 yenilgi yaşadı, 3 bin 845 gol atıp, kalesinde 1906 gol gördü.
Ligdeki en kötü derecesi 10'unculuk olan Fenerbahçe, en farklı galibiyetlerini 8-1'le Samsunspor ve Kayserispor, 7-0'la da Denizlispor (2 kez), Kardemir Karabükspor, Şekerspor, Kayserispor ve Hacettepe karşısında aldı. Sarı-lacivertli ekip, en farklı yenilgilerini ise 6-1'le Aydınspor, 5-0'la da Galatasaray karşısında yaşadı.
Fenerbahçe'nin "en"leri
Sarı-lacivertli takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle:
En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez). 1959, 1960-1961, 1963-1964, 1964-1965, 1967-1968, 1969-1970, 1973-1974, 1974-1975, 1977-1978, 1982-1983, 1984-1985, 1988-1989, 1995-1996, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2010-2011, 2013-2014
En kötü derecesi: 10'unculuk (1980-1981)
En iyi sezonu: 1988-1989
En kötü sezonu: 1980-1981
En çok maç kazandığı sezon: 1988-1989 (36 maçta 29 galibiyet)
En az maç kazandığı sezon: 1980-1981 (30 maçta 9 galibiyet)
En çok berabere kaldığı sezon: 1985-1986 (36 maçta 16 beraberlik)
En az berabere kaldığı sezon: 1991-1992 (30 maçta 2 beraberlik), 2004-2005 (34 maçta 2 beraberlik)
En az yenildiği sezon: 1964-1965 (30 maçta 1 yenilgi), 1988-1989 (36 maçta 1 yenilgi)
En çok yenildiği sezon: 1987-1988 (38 maçta 13 yenilgi)
En çok gol attığı sezon: 1988-1989 (36 maçta 103 gol)
En az gol attığı sezon: 1969-1970, 1976-1977, 1979-1980, 1980-1981 (30 maçta 31 gol)
En az gol yediği sezon: 1969-1970 (30 maçta 6 gol)
En çok gol yediği sezon: 1990-1991 (30 maçta 53 gol)
En farklı galibiyeti: 8-1 Samsunspor (1993-1994), 8-1 Kayserispor (1994-1995), 7-0 Denizlispor (1984-1985 ve 1996-1997), 7-0 Kayserispor (2004-2005), 7-0 Hacettepe (2008-2009), 7-0 Kardemir Karabükspor (2017-2018)
En farklı yenilgisi: 6-1 Aydınspor (1990-1991), 5-0 Galatasaray (1960-1961)
En gollü maçı: 8-4 Gaziantepspor (1991-1992)
En iyi gol averajı: 1988-1989 (artı 76) (103-27)
En kötü gol averajı: 1990-1991 (sıfır) (53-53), 2018-2019 (sıfır) (44-44)
Sezonlara göre performansı
Fenerbahçe'nin, ligde geride kalan 65 sezondaki performansı şöyle:
Not: 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.
Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ve Galatasaray gibi ligde bütün sezonlarda yer alırken, sonuncusu 2013-2014'te olmak üzere 19 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.
Fenerbahçe, lig tarihinde oynadığı toplam 2 bin 158 maçta, 1231 galibiyet, 365 yenilgi yaşadı, 3 bin 845 gol atıp, kalesinde 1906 gol gördü.
Ligdeki en kötü derecesi 10'unculuk olan Fenerbahçe, en farklı galibiyetlerini 8-1'le Samsunspor ve Kayserispor, 7-0'la da Denizlispor (2 kez), Kardemir Karabükspor, Şekerspor, Kayserispor ve Hacettepe karşısında aldı. Sarı-lacivertli ekip, en farklı yenilgilerini ise 6-1'le Aydınspor, 5-0'la da Galatasaray karşısında yaşadı.
Fenerbahçe'nin "en"leri
Sarı-lacivertli takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle:
En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez). 1959, 1960-1961, 1963-1964, 1964-1965, 1967-1968, 1969-1970, 1973-1974, 1974-1975, 1977-1978, 1982-1983, 1984-1985, 1988-1989, 1995-1996, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2010-2011, 2013-2014
En kötü derecesi: 10'unculuk (1980-1981)
En iyi sezonu: 1988-1989
| O
| G
| B
| M
| A
| Y
| P
| 36
| 29
| 6
| 1
| 103
| 27
| 93
| O
| G
| B
| M
| A
| Y
| P
| 30
| 9
| 11
| 10
| 31
| 27
| 29
En az maç kazandığı sezon: 1980-1981 (30 maçta 9 galibiyet)
En çok berabere kaldığı sezon: 1985-1986 (36 maçta 16 beraberlik)
En az berabere kaldığı sezon: 1991-1992 (30 maçta 2 beraberlik), 2004-2005 (34 maçta 2 beraberlik)
En az yenildiği sezon: 1964-1965 (30 maçta 1 yenilgi), 1988-1989 (36 maçta 1 yenilgi)
En çok yenildiği sezon: 1987-1988 (38 maçta 13 yenilgi)
En çok gol attığı sezon: 1988-1989 (36 maçta 103 gol)
En az gol attığı sezon: 1969-1970, 1976-1977, 1979-1980, 1980-1981 (30 maçta 31 gol)
En az gol yediği sezon: 1969-1970 (30 maçta 6 gol)
En çok gol yediği sezon: 1990-1991 (30 maçta 53 gol)
En farklı galibiyeti: 8-1 Samsunspor (1993-1994), 8-1 Kayserispor (1994-1995), 7-0 Denizlispor (1984-1985 ve 1996-1997), 7-0 Kayserispor (2004-2005), 7-0 Hacettepe (2008-2009), 7-0 Kardemir Karabükspor (2017-2018)
En farklı yenilgisi: 6-1 Aydınspor (1990-1991), 5-0 Galatasaray (1960-1961)
En gollü maçı: 8-4 Gaziantepspor (1991-1992)
En iyi gol averajı: 1988-1989 (artı 76) (103-27)
En kötü gol averajı: 1990-1991 (sıfır) (53-53), 2018-2019 (sıfır) (44-44)
Sezonlara göre performansı
Fenerbahçe'nin, ligde geride kalan 65 sezondaki performansı şöyle:
| Sezon
| Derecesi
| O
| G
| B
| M
| A
| Y
| P
| 1959
| Şampiyon
| 16
| 13
| 2
| 1
| 33
| 8
| 28
| 1959-60
| 2.
| 38
| 27
| 6
| 5
| 88
| 38
| 60
| 1960-61
| Şampiyon
| 38
| 26
| 9
| 3
| 81
| 29
| 61
| 1961-62
| 2.
| 38
| 23
| 7
| 8
| 64
| 30
| 53
| 1962-63
| 3.
| 42
| 24
| 12
| 2
| 73
| 28
| 60
| 1963-64
| Şampiyon
| 34
| 21
| 11
| 2
| 55
| 14
| 53
| 1964-65
| Şampiyon
| 30
| 18
| 11
| 1
| 52
| 13
| 47
| 1965-66
| 4.
| 30
| 10
| 12
| 8
| 32
| 25
| 32
| 1966-67
| 2.
| 32
| 17
| 9
| 6
| 37
| 20
| 43
| 1967-68
| Şampiyon
| 32
| 19
| 11
| 2
| 38
| 12
| 49
| 1968-69
| 4.
| 30
| 13
| 9
| 8
| 34
| 25
| 35
| 1969-70
| Şampiyon
| 30
| 17
| 10
| 3
| 31
| 6
| 44
| 1970-71
| 2.
| 30
| 14
| 13
| 3
| 43
| 23
| 41
| 1971-72
| 3.
| 30
| 14
| 11
| 5
| 37
| 21
| 39
| 1972-73
| 2.
| 30
| 16
| 10
| 4
| 42
| 17
| 42
| 1973-74
| Şampiyon
| 30
| 15
| 13
| 2
| 39
| 15
| 43
| 1974-75
| Şampiyon
| 30
| 15
| 13
| 2
| 43
| 18
| 43
| 1975-76
| 2.
| 30
| 14
| 12
| 4
| 40
| 18
| 40
| 1976-77
| 2.
| 30
| 12
| 15
| 3
| 31
| 17
| 39
| 1977-78
| Şampiyon
| 30
| 17
| 8
| 5
| 48
| 24
| 42
| 1978-79
| 3.
| 30
| 15
| 8
| 7
| 41
| 23
| 38
| 1979-80
| 2.
| 30
| 12
| 11
| 7
| 31
| 27
| 35
| 1980-81
| 10.
| 30
| 9
| 11
| 10
| 31
| 27
| 29
| 1981-82
| 3.
| 32
| 15
| 11
| 6
| 48
| 26
| 41
| 1982-83
| Şampiyon
| 34
| 18
| 13
| 3
| 43
| 20
| 49
| 1983-84
| 2.
| 34
| 17
| 11
| 6
| 46
| 24
| 45
| 1984-85
| Şampiyon
| 34
| 18
| 14
| 2
| 65
| 25
| 50
| 1985-86
| 5.
| 36
| 13
| 16
| 7
| 40
| 32
| 42
| 1986-87
| 5.
| 36
| 13
| 13
| 10
| 49
| 39
| 39
| 1987-88
| 8.
| 38
| 15
| 10
| 13
| 45
| 43
| 55
| 1988-89
| Şampiyon
| 36
| 29
| 6
| 1
| 103
| 27
| 93
| 1989-90
| 2.
| 34
| 22
| 4
| 8
| 70
| 38
| 70
| 1990-91
| 5.
| 30
| 12
| 8
| 10
| 53
| 53
| 44
| 1991-92
| 2.
| 30
| 23
| 2
| 5
| 81
| 35
| 71
| 1992-93
| 5.
| 30
| 18
| 4
| 8
| 75
| 41
| 58
| 1993-94
| 2.
| 30
| 21
| 6
| 3
| 69
| 26
| 69
| 1994-95
| 4.
| 34
| 20
| 7
| 7
| 78
| 35
| 67
| 1995-96
| Şampiyon
| 34
| 26
| 6
| 2
| 68
| 19
| 84
| 1996-97
| 3.
| 34
| 22
| 7
| 5
| 79
| 25
| 73
| 1997-98
| 2.
| 34
| 21
| 8
| 5
| 61
| 25
| 71
| 1998-99
| 3.
| 34
| 22
| 6
| 6
| 84
| 29
| 72
| 1999-00
| 4.
| 34
| 17
| 10
| 7
| 59
| 44
| 61
| 2000-01
| Şampiyon
| 34
| 24
| 4
| 6
| 82
| 39
| 76
| 2001-02
| 2.
| 34
| 24
| 3
| 7
| 70
| 31
| 75
| 2002-03
| 6.
| 34
| 13
| 12
| 9
| 55
| 41
| 51
| 2003-04
| Şampiyon
| 34
| 23
| 7
| 4
| 82
| 41
| 76
| 2004-05
| Şampiyon
| 34
| 26
| 2
| 6
| 77
| 24
| 80
| 2005-06
| 2.
| 34
| 25
| 6
| 3
| 90
| 34
| 81
| 2006-07
| Şampiyon
| 34
| 20
| 10
| 4
| 65
| 31
| 70
| 2007-08
| 2.
| 34
| 22
| 7
| 5
| 72
| 37
| 73
| 2008-09
| 4.
| 34
| 18
| 7
| 9
| 60
| 36
| 61
| 2009-10
| 2.
| 34
| 23
| 5
| 6
| 61
| 28
| 74
| 2010-11
| Şampiyon
| 34
| 26
| 4
| 4
| 84
| 34
| 82
| 2011-12
| 2.
| 40
| 24
| 9
| 7
| 70
| 38
| 81
| 2012-13
| 2.
| 34
| 18
| 7
| 9
| 56
| 39
| 61
| 2013-14
| Şampiyon
| 34
| 23
| 5
| 6
| 74
| 33
| 74
| 2014-15
| 2.
| 34
| 22
| 8
| 4
| 60
| 29
| 74
| 2015-16
| 2.
| 34
| 22
| 8
| 4
| 60
| 27
| 74
| 2016-17
| 3.
| 34
| 18
| 10
| 6
| 60
| 32
| 64
| 2017-18
| 2.
| 34
| 21
| 9
| 4
| 78
| 36
| 72
| 2018-19
| 6.
| 34
| 11
| 13
| 10
| 44
| 44
| 46
| 2019-20
| 7.
| 34
| 15
| 8
| 11
| 58
| 46
| 53
| 2020-21
| 3.
| 40
| 25
| 7
| 8
| 72
| 41
| 82
| 2021-22
| 2.
| 38
| 21
| 10
| 7
| 73
| 38
| 73
| 2022-23
|2.
|36
|25
|5
|6
|87
|42
|80