Fenerbahçe'nin lig tarihindeki performansı

Fenerbahçe, 65 sezonluk Süper Lig tarihinde en çok gol atan ve puan toplayan takım konumunda.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'nin lig tarihindeki performansı
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10 Ağustos 2023 15:38
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk haftasında 13 Ağustos Pazar günü Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe, lig tarihinde 66. sezonuna girecek.

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ve Galatasaray gibi ligde bütün sezonlarda yer alırken, sonuncusu 2013-2014'te olmak üzere 19 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Fenerbahçe, lig tarihinde oynadığı toplam 2 bin 158 maçta, 1231 galibiyet, 365 yenilgi yaşadı, 3 bin 845 gol atıp, kalesinde 1906 gol gördü.

Ligdeki en kötü derecesi 10'unculuk olan Fenerbahçe, en farklı galibiyetlerini 8-1'le Samsunspor ve Kayserispor, 7-0'la da Denizlispor (2 kez), Kardemir Karabükspor, Şekerspor, Kayserispor ve Hacettepe karşısında aldı. Sarı-lacivertli ekip, en farklı yenilgilerini ise 6-1'le Aydınspor, 5-0'la da Galatasaray karşısında yaşadı.

Fenerbahçe'nin "en"leri

Sarı-lacivertli takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle:

En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez). 1959, 1960-1961, 1963-1964, 1964-1965, 1967-1968, 1969-1970, 1973-1974, 1974-1975, 1977-1978, 1982-1983, 1984-1985, 1988-1989, 1995-1996, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2010-2011, 2013-2014

En kötü derecesi: 10'unculuk (1980-1981)

En iyi sezonu: 1988-1989

O

 G

 B

 M

 A

 Y

 P
36

 29

 6

 1

 103

 27

 93
En kötü sezonu: 1980-1981

O

 G

 B

 M

 A

 Y

 P
30

 9

 11

 10

 31

 27

 29
En çok maç kazandığı sezon: 1988-1989 (36 maçta 29 galibiyet)

En az maç kazandığı sezon: 1980-1981 (30 maçta 9 galibiyet)

En çok berabere kaldığı sezon: 1985-1986 (36 maçta 16 beraberlik)

En az berabere kaldığı sezon: 1991-1992 (30 maçta 2 beraberlik), 2004-2005 (34 maçta 2 beraberlik)

En az yenildiği sezon: 1964-1965 (30 maçta 1 yenilgi), 1988-1989 (36 maçta 1 yenilgi)

En çok yenildiği sezon: 1987-1988 (38 maçta 13 yenilgi)

En çok gol attığı sezon: 1988-1989 (36 maçta 103 gol)

En az gol attığı sezon: 1969-1970, 1976-1977, 1979-1980, 1980-1981 (30 maçta 31 gol)

En az gol yediği sezon: 1969-1970 (30 maçta 6 gol)

En çok gol yediği sezon: 1990-1991 (30 maçta 53 gol)

En farklı galibiyeti: 8-1 Samsunspor (1993-1994), 8-1 Kayserispor (1994-1995), 7-0 Denizlispor (1984-1985 ve 1996-1997), 7-0 Kayserispor (2004-2005), 7-0 Hacettepe (2008-2009), 7-0 Kardemir Karabükspor (2017-2018)

En farklı yenilgisi: 6-1 Aydınspor (1990-1991), 5-0 Galatasaray (1960-1961)

En gollü maçı: 8-4 Gaziantepspor (1991-1992)

En iyi gol averajı: 1988-1989 (artı 76) (103-27)

En kötü gol averajı: 1990-1991 (sıfır) (53-53), 2018-2019 (sıfır) (44-44)

Sezonlara göre performansı

Fenerbahçe'nin, ligde geride kalan 65 sezondaki performansı şöyle:

Sezon

 Derecesi

 O

 G

 B

 M

 A

 Y

 P
1959

 Şampiyon

 16

 13

 2

 1

 33

 8

 28
1959-60

 2.

 38

 27

 6

 5

 88

 38

 60
1960-61

 Şampiyon

 38

 26

 9

 3

 81

 29

 61
1961-62

 2.

 38

 23

 7

 8

 64

 30

 53
1962-63

 3.

 42

 24

 12

 2

 73

 28

 60
1963-64

 Şampiyon

 34

 21

 11

 2

 55

 14

 53
1964-65

 Şampiyon

 30

 18

 11

 1

 52

 13

 47
1965-66

 4.

 30

 10

 12

 8

 32

 25

 32
1966-67

 2.

 32

 17

 9

 6

 37

 20

 43
1967-68

 Şampiyon

 32

 19

 11

 2

 38

 12

 49
1968-69

 4.

 30

 13

 9

 8

 34

 25

 35
1969-70

 Şampiyon

 30

 17

 10

 3

 31

 6

 44
1970-71

 2.

 30

 14

 13

 3

 43

 23

 41
1971-72

 3.

 30

 14

 11

 5

 37

 21

 39
1972-73

 2.

 30

 16

 10

 4

 42

 17

 42
1973-74

 Şampiyon

 30

 15

 13

 2

 39

 15

 43
1974-75

 Şampiyon

 30

 15

 13

 2

 43

 18

 43
1975-76

 2.

 30

 14

 12

 4

 40

 18

 40
1976-77

 2.

 30

 12

 15

 3

 31

 17

 39
1977-78

 Şampiyon

 30

 17

 8

 5

 48

 24

 42
1978-79

 3.

 30

 15

 8

 7

 41

 23

 38
1979-80

 2.

 30

 12

 11

 7

 31

 27

 35
1980-81

 10.

 30

 9

 11

 10

 31

 27

 29
1981-82

 3.

 32

 15

 11

 6

 48

 26

 41
1982-83

 Şampiyon

 34

 18

 13

 3

 43

 20

 49
1983-84

 2.

 34

 17

 11

 6

 46

 24

 45
1984-85

 Şampiyon

 34

 18

 14

 2

 65

 25

 50
1985-86

 5.

 36

 13

 16

 7

 40

 32

 42
1986-87

 5.

 36

 13

 13

 10

 49

 39

 39
1987-88

 8.

 38

 15

 10

 13

 45

 43

 55
1988-89

 Şampiyon

 36

 29

 6

 1

 103

 27

 93
1989-90

 2.

 34

 22

 4

 8

 70

 38

 70
1990-91

 5.

 30

 12

 8

 10

 53

 53

 44
1991-92

 2.

 30

 23

 2

 5

 81

 35

 71
1992-93

 5.

 30

 18

 4

 8

 75

 41

 58
1993-94

 2.

 30

 21

 6

 3

 69

 26

 69
1994-95

 4.

 34

 20

 7

 7

 78

 35

 67
1995-96

 Şampiyon

 34

 26

 6

 2

 68

 19

 84
1996-97

 3.

 34

 22

 7

 5

 79

 25

 73
1997-98

 2.

 34

 21

 8

 5

 61

 25

 71
1998-99

 3.

 34

 22

 6

 6

 84

 29

 72
1999-00

 4.

 34

 17

 10

 7

 59

 44

 61
2000-01

 Şampiyon

 34

 24

 4

 6

 82

 39

 76
2001-02

 2.

 34

 24

 3

 7

 70

 31

 75
2002-03

 6.

 34

 13

 12

 9

 55

 41

 51
2003-04

 Şampiyon

 34

 23

 7

 4

 82

 41

 76
2004-05

 Şampiyon

 34

 26

 2

 6

 77

 24

 80
2005-06

 2.

 34

 25

 6

 3

 90

 34

 81
2006-07

 Şampiyon

 34

 20

 10

 4

 65

 31

 70
2007-08

 2.

 34

 22

 7

 5

 72

 37

 73
2008-09

 4.

 34

 18

 7

 9

 60

 36

 61
2009-10

 2.

 34

 23

 5

 6

 61

 28

 74
2010-11

 Şampiyon

 34

 26

 4

 4

 84

 34

 82
2011-12

 2.

 40

 24

 9

 7

 70

 38

 81
2012-13

 2.

 34

 18

 7

 9

 56

 39

 61
2013-14

 Şampiyon

 34

 23

 5

 6

 74

 33

 74
2014-15

 2.

 34

 22

 8

 4

 60

 29

 74
2015-16

 2.

 34

 22

 8

 4

 60

 27

 74
2016-17

 3.

 34

 18

 10

 6

 60

 32

 64
2017-18

 2.

 34

 21

 9

 4

 78

 36

 72
2018-19

 6.

 34

 11

 13

 10

 44

 44

 46
2019-20

 7.

 34

 15

 8

 11

 58

 46

 53
2020-21

 3.

 40

 25

 7

 8

 72

 41

 82
2021-22

 2.

 38

 21

 10

 7

 73

 38

 73
2022-23

 2. 36 25 5 6 87 42 80
Not: 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.

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