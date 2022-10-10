Michy Batshuayi... Transfer sezonunun son günlerinde takıma kazandırılan başarılı forvet, dün Karagümrük mücadelesinde günün adamı oldu.
Fenerbahçe 'nin golcüsü Michy Batshuayi, Sarı-Lacivertli formayla Süper Lig 'deki ilk golünü Karagümrük ağlarına atarken, aynı zamanda da galibiyeti getiren isim unvanına ulaştı.
Karagümrük maçında zafer sayısını atan Belçikalı futbolcu, Sarı-Lacivertli formayla 3. golünü kaydetti. 90+5'te Fenerbahçe'ye 5-4 galibiyeti getiren Batshuayi, aynı zamanda Dinamo Kiev, AEK Larnaca ve Fatih Karagümrük maçlarında rakip kaleye attığı 4 isabetli şutunda 3 gole ulaşarak klasını konuşturdu.
2 MAÇTA 2 GOL
Ayrıca Michy Batshuayi, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde oynadığı 2 maçta da 2 gol attı. Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynanan karşılaşmanın son anlarında golünü atarak galibiyeti getiren Batshuayi, AEK Larnaca maçında da rakip ağları sarsarak, gol perdesini açmıştı.
Fenerbahçe 'nin golcüsü Michy Batshuayi, Sarı-Lacivertli formayla Süper Lig 'deki ilk golünü Karagümrük ağlarına atarken, aynı zamanda da galibiyeti getiren isim unvanına ulaştı.
Karagümrük maçında zafer sayısını atan Belçikalı futbolcu, Sarı-Lacivertli formayla 3. golünü kaydetti. 90+5'te Fenerbahçe'ye 5-4 galibiyeti getiren Batshuayi, aynı zamanda Dinamo Kiev, AEK Larnaca ve Fatih Karagümrük maçlarında rakip kaleye attığı 4 isabetli şutunda 3 gole ulaşarak klasını konuşturdu.
2 MAÇTA 2 GOL
Ayrıca Michy Batshuayi, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde oynadığı 2 maçta da 2 gol attı. Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynanan karşılaşmanın son anlarında golünü atarak galibiyeti getiren Batshuayi, AEK Larnaca maçında da rakip ağları sarsarak, gol perdesini açmıştı.