Fenerbahçe'nin kritik virajı: Hatay!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin kritik virajı: Hatay!
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25 Eylül 2021 16:07
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında 26 Eylül Pazar günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Ligde oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanan, 1'inde berabere kalan ve 1'inden mağlup ayrılan Fenerbahçe, 13 puan elde etti. Sarı-lacivertli takımla aynı galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sayıları bulunan Hatayspor da ilk 6 haftalık süreçte hanesine 13 puan yazdırdı.

Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmış, ikinci devrede Hatay'da yapılan müsabakayı ise sarı-lacivertli ekip 2-1 kazanmıştı.


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