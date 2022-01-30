Fenerbahçe'nin Konan transferinde Löw detayı

Bu sezon inişli çıkışlı bir performansın ardından Fenerbahçe taraftarı yönetimi son maçlarda istifaya çağırdı. Vitor Pereira sonrası sezon sonuna kadar göreve getirilen İsmail Kartal, Fenerbahçe ile çıktığı 3 maçı da kaybetmedi.



Novak'ın sakatlanmasıyla orijinal sol bek oyuncusu bulunmayan Fenerbahçe, Ghislain Konan için harekete geçti. 26 yaşındaki futbolcu için kulübü ile anlaşma zemini oluşturuldu.



Reims Başkanı Jean-Pierre Caillot, "Teklifi bizim açımızdan oldukça tatmin edici olan Fenerbahçe ile anlaştık" açıklaması yaptı.



Hücumu seven bir bek olarak dikkat çeken Fildişi Sahilli oyuncu, zor bir hayattan yetenekleriyle zirveye yürüdü. İşte o yolculukta öne çıkanlar: 27 Aralık 1995'te Abidjan'da dünyaya geldi.



FUTBOLCU OLMAK İÇİN OKULU BIRAKTI



Geçimini balıkçılıkla sağlayan bir şehirde okul masraflarını karşılayamadığı için futbolcu oldu. 2000'LI yılların başında Gervinho ve Yaya Toure'nin de yetiştiği ASEC Mimosas kulübünün altyapısına geçti.



800 EURO MAAŞLA TRANSFER OLDU



Güçlü fiziği ve hızıyla üç yıl sonra Avrupalı scoutların dikketini çekti. 20 yaşına geldiğinde Portekiz'in Guimares B takımına yıllık 800 Euro maaşla transfer oldu.



6 ay içerisinde A Takım'a yükseldi. Guimaraes bedelsiz aldığı Konan'ı 2018'de Reims'e 4 milyon Euro'ya sattı.



Atletik bir fiziği bulunan 26 yaşındaki isim, kariyeri boyunca 7 kez sakatlandı. Bel sakatlığı (4), diz yaralanması (2) ve kas yaralanması geçirdi.



Reims'te yıllık 643 bin Euro'ya oynayan Konan, orta sahada da görev yapabiliyor. Bu bölgede 8 maçta 2 asist gerçekleştirdi. En önemli özelliği dripling yeteneği…



BU TRANSFER İÇİN LÖW ONAY VERDİ



Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ve gelecek sezon takımın başına geçmesi beklenen Joachim Löw'ün onayıyla Konan transferini gerçekleştirecek.







