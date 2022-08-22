Fenerbahçe'nin koltuk sevdası

Fenerbahçe, henüz hiç puan kaybetmeyen Adana Demirspor'u yenilgiyle tanıştırırsa zirveye kurulacak.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'nin koltuk sevdası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ağustos 2022 11:11
Üst üste galibiyetlerle hem ligde hem Avrupa'da gaza basan Fenerbahçe'de hedef Adana Demirspor'un yenilmezliğine son verip liderliğe kurulmak.

ŞİDDETLİ PRES!

Kadıköy'deki maça tek bir hedefle çıkacaklarını söyleyen Jorge Jesus, ayağını gazdan çekmeyi düşünmüyor. Ofansif oyundan taviz vermek istemeyen Portekizli, rakibi şiddetli presle sahasında tutup oyunu rakip sahaya yıkmayı planlıyor. 

VALENCIA KOZU

Jesus'un planları için en güvendiği isimler ise Osayi ile Ferdi. A. Demir'e baskı kurmayı planlayan Jesus, Valencia'yla da yakından ilgileniyor. 2 maça 4 gol sığdıran Ekvadorlu, bu zorlu maçta takımın en önemli gol silahı olacak. Beklentileri karşılıksız bırakmak istemeyen Valencia da, "Sadece gol değil, asistlerle de takıma katkı sağlamak istiyorum" açıklamasıyla hazır olduğunu ifade etti.      



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ