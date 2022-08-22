Üst üste galibiyetlerle hem ligde hem Avrupa'da gaza basan Fenerbahçe'de hedef Adana Demirspor'un yenilmezliğine son verip liderliğe kurulmak.Kadıköy'deki maça tek bir hedefle çıkacaklarını söyleyen Jorge Jesus, ayağını gazdan çekmeyi düşünmüyor. Ofansif oyundan taviz vermek istemeyen Portekizli, rakibi şiddetli presle sahasında tutup oyunu rakip sahaya yıkmayı planlıyor.Jesus'un planları için en güvendiği isimler ise Osayi ile Ferdi. A. Demir'e baskı kurmayı planlayan Jesus, Valencia'yla da yakından ilgileniyor. 2 maça 4 gol sığdıran Ekvadorlu, bu zorlu maçta takımın en önemli gol silahı olacak. Beklentileri karşılıksız bırakmak istemeyen Valencia da, "Sadece gol değil, asistlerle de takıma katkı sağlamak istiyorum" açıklamasıyla hazır olduğunu ifade etti.