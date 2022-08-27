Fenerbahçe'nin kışını yaza çeviren adam: Jesus!

Fenerbahçe, uzun süredir aradığı mutluluğu teknik direktör Jorge Jesus'la beraber bulmuşa benziyor.Portekizli hoca Jorge Jesus takımın başına geçeli yaklaşık 3 ay olmasına rağmen çok önemli işlere imza atmayı başardı.Dünyaca ünlü bir teknik adam olan ve çok önemli bir CV ile İstanbul'a gelen Jorge Jesus ilk olarak camiadaki olumsuz ortamı tamamen dağıttı ve kısa sürede kara bulutlar ortadan kalktı.Geçtiğimiz yıllarda sık sık tatsız olayların yaşandığı Samandıra da Jorge Jesus'un gelişiyle beraber bambaşka bir havaya büründü.Tecrübeli hoca tesislerle tam bir kolej havası yaratırken; oynayanı, gireni, yedek kalanıyla tüm futbolcuların yüzü gülmeye başladı. Jesus ayrıca neredeyse tüm futbolcuların bireysel performansını yukarıya çekmeyi başardı.Kadrosundaki tüm isimlerden faydalanan Jesus, Samandıra'da üst düzey bir forma rekabetinin ortaya çıkmasını sağladı. Başarılı hocanın tüm bu doğrularıyla, camianın uzun süredir hasret kaldığı, göze hoş gelen takım ortaya çıktı. Tribünlerde uzun bir süre sonra şampiyonluk şarkıları ilk kez bu kadar yüksek sesle söylenmeye başlandı.