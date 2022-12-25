Fenerbahçe'nin 'kırmızı' kabusu sürüyor

Ligde düşüşe geçen Fenerbahçe, son maçlarda gördüğü kırmızı kartlarla da dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son üç maçı da 10 kişi tamamladı.



KONYASPOR



Ligin 4. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynanan maçta Enner Valencia'nın kırmızı kartla oyundan atılması ile 10 kişi kalan Fenerbahçe, karşılaşmadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.



SİVASSPOR



Jesus'un ekibi, 13. haftadaki Sivasspor maçında Batshuayi'nin ikinci sarıdan atılmasıyla 10 kişi kaldı. Kanarya, yaklaşık 45 dakika bir kişi eksik oynadığı mücadeleyi 1-0 kazanmayı başardı.



GİRESUNSPOR



Ligin 14. haftasında oynanan Giresunspor maçında ise Joao Pedro yine ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Fenerbahçe öne geçtiği karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.



TRABZONSPOR



Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı maçta ise Crespo, 57. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kanarya, kritik mücadeleden 2-0 mağlup ayrılırken, zirvede önemli bir kayıp daha yaşadı.







