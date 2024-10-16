Fenerbahçe'nin kiralıkları formayı unuttu!

Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak gönderdiği oyuncular takımlarında forma şansı bulamıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'nin kiralıkları formayı unuttu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ekim 2024 09:40
Fenerbahçe'nin sezon başında kiraladığı oyuncular takımlarında forma giymekte zorlanıyor.

Süper Lig ekibi Eyüpspor'a kiralanan Emre Mor, Arda Turan tarafından 1 dakika bile oynatılmadı.

Belçika temsilcisi Beerschot'a giden Omar Fayed de hiç süre alamadı.

Toulouse'un yolunu tutan Sloven orta saha Miha Zajc, 4 maçta sadece 42 dakika oynayabildi.

Bir başka Belçika ekibi Westerlo'ya kiralanan stoper Emir Ortakaya da 1 maçta 45 dakika sahada kalabildi.

49 MAÇTA 6 GOLÜ VAR

Eyüpspor'a kiralanan Emre Mor, Fenerbahçe formasıyla 49 maçta görev aldı. Genç yetenek, bu maçlarda 6 gol atarken 5 de asist yaptı. Emre Mor, 2022 yılında Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye 2 milyon Euro'ya transfer oldu. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery