Fenerbahçe'nin Kenan Yıldız teklifi!

Fenerbahçe, Arda Güler'in ayrılığı sonrası genç bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Sarı lacivertliler Juventus'un genç yıldızını istiyor. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin Kenan Yıldız teklifi!
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07 Temmuz 2023 17:10
Arda Güler'i Real Madrid'e satan Fenerbahçe, alternatif isimlere yönelirken, gündeme flaş bir isim geldi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, bonservisi Juventus'ta olan Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak istiyor.

F.BAHÇE'NİN YAPACAĞI TEKLİF

Habere göre sarı lacivertliler, Juventus'un genç oyuncusu Kenan Yıldız için 10 milyon euro vermeye hazır.

JUVE SATMAK İSTEMİYOR

Torino devi, gelecek vadeden milli oyuncuyu şimdilik satmayı düşünmüyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Geçen sezon Juventus'un alt yaş takımında forma giyen ve 31 maça çıkan Kenan, 12 gol, 7 asistlik performans ortaya koymuştu.

Bayern Münih altyapısından geçen sezon Juventus'a gelen genç orta saha, U21 milli takımımızın da formasını giyiyor. Kenan Yıldız'ın Juventus'taki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Forvet arkasında oynayan genç oyuncu, her iki kanatta da görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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