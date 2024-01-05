Kaynak: Hürriyet

Kaynak: Hürriyet

Sezonun 2. yarısına bugün start verecek olan Süper Lig'de averajla liderlik koltuğunda oturan'nin en fazla gol katkısı sağlayan 4 futbolcusuveligin ilk bölümüne adeta damga vurdu.Dzeko 12 gol, 4 asistle 16 gole, Szymanski 8 gol, 5 asistle, Tadic de 7 gol, 6 asistle 13'er gole, İrfan Can da 6 gol 4 asistle 10 gole direkt katkı sağladı. Bu dörtlünün gol ve asist sayılarını Süper Lig'de mücadele eden diğer 19 takımın hiçbirisi geçemedi.Ligde Fenerbahçe'den sonra en çok gol atan takım olan Galatasaray toplam 32 gol atarken, Fenerbahçe'nin 'Kare As'ının 1 gol, 31'er golü olan Trabzonspor ve Adana Demirspor da 2 gol gerisinde kaldı.Diğer tüm takımlar ise 30 gol barajına bile ulaşamadı. Sarı lacivertli dörtlünün 19 asistine ise sadece iki takım ortak olabildi. Galatasaray ve Trabzon forması giyen tüm futbolcular 19'ar asistle bu 4 oyuncuya ancak yakalayabildi.Alanyaspor ve Pendiksporlu futbolcular 11'er, Gaziantep, Başakşehir ve Karagümrüklüler ise 13'er asist yapabildi.Dzeko, Szymanski, Tadic ve İrfan Can'ın ardından en fazla gol katkısı sağlayan dörtlü Galatasaray'dan çıktı. Sarı kırmızılılarda Mauro İcardi 12 gol, 5 asistle 17 gole, Kerem Aktürkoğlu 5 gol, 6 asistle 11 gole, Wilfried Zaha 5 gol, 1 asistle, Dries Mertens de 2 gol 4 asistle 6'şar gole katkı verdiler.En iyi dörtlüsünden en iyi katkı alan üçüncü takım ise Kasımpaşa oldu. Lacivert beyazlılarda Aytaç Kara 9 gol, 2 asistle 11 gol, Mamadau Fall 5 gol 2 asistle, Haris Hajradinovic 1 gol, 6 asistle 7'şer, Nuno Da Costa da 3 gol, 3 asistle 6 gole katkı verdi.En iyi dörtlüsünden en az gol katkısı alan takım puan cetvelinin de son sırasında yer alan İstanbulspor oldu. Sarı siyahlıların en iyi dörtlüsü Emir Kaan Gültekin, 3 gol, İbrahim Yılmaz 2 gol, Eduard Rroca ve Alassane Ndao 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Pendikspor'un dörtlüsünden Erencan Yardımcı 5 gol, Oscar Romero 3 gol, Thuram ve Welinton 2'şer gol birer asistlik performans gösterirken, Karagümrük'ün dörtlüsü Güven Yalçın 4 gol, 2 asist, Valentin Eysseric 3 gol, 1 asist, Can Keleş 2 gol, 2 asist, Ryan Mendes de 2 gol, 1 asistle oynadı.