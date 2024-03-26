Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı için erteleme iddiası!

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin ertelenmemesinin yankıları sürerken, sarı-lacivertlilerin Konferans Ligi'nde iki Olympiakos maçı arasında Süper Lig'de yapacağı Karagümrük karşılaşmasının ötelenmesi gündeme geldi.
7 Nisan'da Galatasaray, 11 Nisan'da Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı lacivertlilerin, Avrupa'da alacağı sonuca göre 14 Nisan'daki Karagümrük karşılaşması ertelenecek.
Konuyla ilgili olarak Fenerbahçe yönetiminin TFF ile temasa geçtiği öğrenildi.
7 Nisan'da Galatasaray, 11 Nisan'da Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı lacivertlilerin, Avrupa'da alacağı sonuca göre 14 Nisan'daki Karagümrük karşılaşması ertelenecek.
Konuyla ilgili olarak Fenerbahçe yönetiminin TFF ile temasa geçtiği öğrenildi.