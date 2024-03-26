Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı için erteleme iddiası!

Konferans Ligi'nde 11-18 Nisan tarihlerinde Olympiakos ile oynayacak Fenerbahçe'nin iki maç arasında karşılaşacağı Karagümrük müsabakasının erteleneceği belirtildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı için erteleme iddiası!
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26 Mart 2024 11:01
Son güncelleme 26 Mart 2024 11:02
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin ertelenmemesinin yankıları sürerken, sarı-lacivertlilerin Konferans Ligi'nde iki Olympiakos maçı arasında Süper Lig'de yapacağı Karagümrük karşılaşmasının ötelenmesi gündeme geldi.

7 Nisan'da Galatasaray, 11 Nisan'da Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı lacivertlilerin, Avrupa'da alacağı sonuca göre 14 Nisan'daki Karagümrük karşılaşması ertelenecek.

Konuyla ilgili olarak Fenerbahçe yönetiminin TFF ile temasa geçtiği öğrenildi.

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