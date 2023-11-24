Fenerbahçe'nin kanatlarında müthiş rekabet

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçıyla birlikte kanatlarda rekabet tavan yapacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'nin kanatlarında müthiş rekabet
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24 Kasım 2023 09:59
Fenerbahçe'de solda Dusan Tadic, sağda ise İrfan Can Kahveci ilk 11'in düzenli isimleri oldu. Bunun en önemli nedenlerinden biri de yaşanan sakatlıklardı. Ancak Karagümrük maçıyla birlikte kanatlarda rekabet tavan yapacak.

Cengiz Ünder, Emre Mor ve Joshua King iyileşerek takımla çalışmalara başladı. Bu oyuncuların dönmesi, İsmail Kartal'ın elini fazlasıyla güçlendirecek.

KENT DE FORMA BEKLİYOR

5 futbolcunun rekabetinin yanı sıra şu ana kadar beklentileri karşılayamayan Ryan Kent de hocasından forma bekliyor. 

 

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