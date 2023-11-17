Fenerbahçe'nin kanat hücumu hayal kırıklığı yarattı

Fenerbahçe sezona Süper Lig, Konferans Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da dört şampiyonluk hedefiyle başladı.
Dört kupayı da isteyen İsmail Kartal defansta sağlam, hücumda skorer bir takım yarattı. Savunmayı Rodrigo Becao - Alexander Djiku - Ferdi Kadıoğlu üçlüsü ayakta tuttu. Hücumda 37'lik Edin Dzeko fark yarattı. Kanatlarda ise Fenerbahçe iki isim dışında beklediğini bulamadı.
Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci skora ciddi katkı verirken yeniler Ryan Kent ve Cengiz Ünder ile eskiler Joshua King ve Emre Mor beklentilerin altında kaldı.
KENT KENDİNİ GÖSTEREMEDİ
15 milyon Euro ile Süper Lig'in en pahalı Türk oyuncusu olan Cengiz sakatlıklardan başını kaldıramadı.
Tek skor katkısı, ligde Dzeko'ya yaptığı asistti. Emre ve King de sakatlıklarla, formsuzluklarla uğraştı. King, zaman zaman etkili oldu. Sağlıklıyken iyi bir rotasyon oyuncusuydu fakat o da sakatlıklar nedeniyle toplam sekiz maç kaçırdı.
Emre ise lig ve Avrupa'da sadece birer maçta oynayabildi. Kent de bir türlü ilk 11'i zorlayamadı. İngiliz futbolcuyu düşük performansı yaktı. King ve Kent ayrılık arifesine geldi.
Fenerbahçe kanatlarının performansı:
FENERBAHÇE'NİN MİMARI DUSAN TADIC
Teknik patron İsmail Kartal, Dusan Tadic sadece bir kanat oyuncusu olarak değerlendirmiyor.
Kartal, ligdeki tüm maçlarda on birde oynattığı Tadic'i, 'oyunun mimarı' olarak tanımlıyor. Sırp yıldız, Dzeko ile birlikte pas merkezi olmakla kalmıyor sık sık kanatlardan 10 numara ve sahte 9 numara pozisyonlarına geçiyor.
Kanat oyun kurucu rolünü üstlenen Tadic, F.Bahçe'nin saha içi beyni durumunda.
Dört kupayı da isteyen İsmail Kartal defansta sağlam, hücumda skorer bir takım yarattı. Savunmayı Rodrigo Becao - Alexander Djiku - Ferdi Kadıoğlu üçlüsü ayakta tuttu. Hücumda 37'lik Edin Dzeko fark yarattı. Kanatlarda ise Fenerbahçe iki isim dışında beklediğini bulamadı.
Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci skora ciddi katkı verirken yeniler Ryan Kent ve Cengiz Ünder ile eskiler Joshua King ve Emre Mor beklentilerin altında kaldı.
KENT KENDİNİ GÖSTEREMEDİ
15 milyon Euro ile Süper Lig'in en pahalı Türk oyuncusu olan Cengiz sakatlıklardan başını kaldıramadı.
Tek skor katkısı, ligde Dzeko'ya yaptığı asistti. Emre ve King de sakatlıklarla, formsuzluklarla uğraştı. King, zaman zaman etkili oldu. Sağlıklıyken iyi bir rotasyon oyuncusuydu fakat o da sakatlıklar nedeniyle toplam sekiz maç kaçırdı.
Emre ise lig ve Avrupa'da sadece birer maçta oynayabildi. Kent de bir türlü ilk 11'i zorlayamadı. İngiliz futbolcuyu düşük performansı yaktı. King ve Kent ayrılık arifesine geldi.
Fenerbahçe kanatlarının performansı:
|Futbolcu
|Süre (Dk.)
(Lig/Avrupa)
|Gol
(Lig/Avrupa)
|Asist
(Lig/Avrupa)
|Dusan Tadic
|1.064/653
|8 (4/4)
|4 (3/1)
|İrfan Can K
|817/242
|9 (5/4)
|5 (3/2)
|Joshua King
|42/348
|4 (1/3)
|2 (0/2)
|Ryan Kent
|139/428
|1 (0/1)
|2 (0/2)
|Cengiz Ünder
|112/62
|0
|1 (1/0)
|Emre Mor
|2/12
|0
|0
FENERBAHÇE'NİN MİMARI DUSAN TADIC
Teknik patron İsmail Kartal, Dusan Tadic sadece bir kanat oyuncusu olarak değerlendirmiyor.
Kartal, ligdeki tüm maçlarda on birde oynattığı Tadic'i, 'oyunun mimarı' olarak tanımlıyor. Sırp yıldız, Dzeko ile birlikte pas merkezi olmakla kalmıyor sık sık kanatlardan 10 numara ve sahte 9 numara pozisyonlarına geçiyor.
Kanat oyun kurucu rolünü üstlenen Tadic, F.Bahçe'nin saha içi beyni durumunda.