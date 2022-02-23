Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı
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23 Şubat 2022 11:08
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı. 

Mesut Özil, Filip Novak ve Luiz Gustavo, Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı kamp kadrosunda yer almadı. İrfan Can Kahveci ise Çekya'ya gidiyor.

Bu oyuncuların yanı sıra UEFA listesine dahil edilmeyen Crespo ile Rossi de görev alamayacak. Cezalı olan Miha Zajc da mücadelede forma giyemeyecek.



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