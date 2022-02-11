Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı!

Fenerbahçe'nin, GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

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Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı!
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11 Şubat 2022 15:22
Spor Toto Süper Lig'de 25. haftada GZT Giresunspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-lacivertlilerin açıklanan kamp kadrosunda uzun süredir sakatlığı bulunan Altay Bayındır yer aldı.

Fenerbahçe'de Filip Novak, Mesut Özil, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci ve kart cezalısı Miguel Crespo açıklanan listede yer almadı.

Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kamp kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:

Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Kim Min-jae, Attila Szalai, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Burak Kapacak, Ferdi Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, Nazım Sangare, Jose Sosa, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Diego Rossi, Bright Osayi-Samuel, Dimitrios Pelkas, Enner Valencia, Serdar Dursun, Mergim Berisha.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:



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