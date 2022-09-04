2022-23 sezonunda Fenerbahçe'de forvetler gollerini sıralamaya devam ediyor. Kayserispor karşısında da önce Joao Pedro, sonra da Joshua King ağları sarstı. Bu sezon hem lig hem de Avrupa'da benzer şekilde takımın forvetleri skor yükünü çekti.Ligde 5 haftada 15 gol atan Fenerbahçe'de Valencia 6, King 2, Joao Pedro 1 kez fileleri buldu, 9 gollük katkı yaptı.Avrupa'da da 8 maçta 10 gol atan Jorge Jesus'un takımında Serdar Dursun 2, King 1 gol attı. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, ligde 5 haftada 15 gol buldu ve maç başına 3.0 gol ortalaması tutturdu.Sarı-lacivertliler, lig ve Avrupa'da 11 maçta tam 25 gol kaydetti.Kadıköy'de ilk maçına çıkan ve ilk defa maça 11'de başlayan Joao Pedro, 37. dakikada attığı golle beğeni topladı. Brezilyalı futbolcu, golünü taraftarlara armağan edip, "Maçı kazanmak önemliydi. Son mağlubiyetten sonra bir cevap vermek istiyorduk. Taraftarın önünde gol atmak inanılmaz bir duyguydu. Gol atmak için sabırsızlanıyordum" diye konuştu.