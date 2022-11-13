Fenerbahçe'nin 'kalesi' Kadıköy düştü

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde dün Kadıköy'de Giresunspor'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibine 2-1'lik skorla kaybetti. Enner Valencia'nın karşılaşmanın 19. dakikasında penaltıdan attığı golle maçta öne geçen Fenerbahçeli futbolcular, oyunun ilerleyen bölümünde üstünlüğü tutmayı başaramadı. Müsabakanın ilk yarısı 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğüyle geçilse de 40. dakikada Joao Pedro'nun ikinci sarı karttan kırmızı görüp takımı 10 kişi bırakması, ev sahibi ekibin dengesini bozdu. Maçın ikinci yarısına daha istekli başlayan Giresunsporlu oyuncular, 71'de aradıkları golü Borja Sainz'le buldu. 21 yaşındaki İspanyol forvet, Fenerbahçe stoperi Serdar Aziz'in hatasını affetmeyip kendisine doğru gönderdiği topu şık bir vuruşla ağlarla buluşturdu.



Bu sezon sadece Kiev



Sainz, 83'te bir kez daha sahneye çıktı. Serdar Aziz'in ikinci hatası sonrasında takipçiliğini konuşturan yetenekli oyuncu, Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ı ikinci kez mağlup etmeyi başardı ve zorlu deplasmandan takımını zaferle çıkardı. Kanarya, bu sonuçla ligde tam 280 gün sonra kaybetti. Fenerbahçe, 5 Şubat'ta Başakşehir'e 1-0 kaybetmiş ve sonrasında bileği bükülmemişti. Öte yandan Kanarya bu sezon ise 27 Temmuz'da Dinamo Kiev'e Şampiyonlar Ligi ön elemesinde yenilmişti.



12. Adam alkışlarla...



Dünya Kupası arası öncesinde Fenerbahçe'nin dün Giresunspor'u ağırladığı karşılaşmaya Sarı-Lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi. 50 bin kişilik kapasiteli stadyumu tıklım tıklım dolduran futbolseverler, gündüz maçına keyifli bir başlangıç yaptı. Karşılaşmada başlama düdüğünün çalması sonrasında yaptıkları tezahüratlarla Jorge Jesus'un öğrencilerini ateşleyen futbolseverler, Enner Valencia'nın 19. dakikada attığı golün ardından Kadıköy'ü adeta karnaval alanına çevirdiler. Maç boyunca hakem Arda Kardeşler'in kararlarına sık sık tepki gösteren taraftarlar, ikinci yarıda Giresunspor'un Borja Sainz'le peş peşe bulduğu gollerin ardından hayal kırıklığı yaşasa da Sarı-Lacivertli oyunculara tam destek verdiler.



Tribüne davet ettiler



Müsabakanın 2-1'lik Giresunspor galibiyetiyle sonuçlanması sonrasında tüm futbolcuları tribünlere davet eden taraftarlar, Jesus ve takımını alkışlarla uğurlayarak desteklerini gösterdiler. Takım da taraftarların bu jestine alkışlarla karşılık verdi.





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