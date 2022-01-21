Fenerbahçe'nin kalecilerinde son durum

Sakatlıklar sebebiyle Altay maçında kalesini 18 yaşındaki Ertuğrul'a emanet eden Fenerbahçe'de, Altay Bayındır ve Berke Özer'in son durumu belli oldu.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin kalecilerinde son durum
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21 Ocak 2022 09:24
Altay Bayındır
Altay Bayındır
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ve Berke Özer'in son durumu belli oldu.

Sakatlıklar sebebiyle Altay maçında kalesini 18 yaşındaki Ertuğrul'a emanet eden F.Bahçe'ye Sivas deplasmanı öncesi Berke'den iyi haber geldi. İğne ve masaj tedavisi uygulanan Berke'nin Sivas'ta forma giyeceği öğrenildi. Altay'ın ise millî aradan sonra takıma katılması bekleniyor.  

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