Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Alanya'ya yenilgisi yok!

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de 24 Ekim Pazar günü 11. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 10 maçtan 5'ini Fenerbahçe, 2'sini Alanyaspor kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı.



Fenerbahçe'nin 17 golüne, Alanyaspor 10 golle yanıt verdi.



- Kadıköy'de Fenerbahçe yenilmedi



Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanyaspor ile Kadıköy'de oynadığı karşılaşmalarda mağlubiyet yüzü görmedi.



Sarı-lacivertliler, iki takımın daha önce yaptığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet alırken, 2 de beraberlik yaşadı.



Söz konusu müsabakalarda 9 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 3 gol gördü.





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