Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Alanya'ya yenilgisi yok!

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de 24 Ekim Pazar günü 11. kez kozlarını paylaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Alanya'ya yenilgisi yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ekim 2021 15:26
Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de 24 Ekim Pazar günü 11. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 10 maçtan 5'ini Fenerbahçe, 2'sini Alanyaspor kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 17 golüne, Alanyaspor 10 golle yanıt verdi.

- Kadıköy'de Fenerbahçe yenilmedi

Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanyaspor ile Kadıköy'de oynadığı karşılaşmalarda mağlubiyet yüzü görmedi.

Sarı-lacivertliler, iki takımın daha önce yaptığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet alırken, 2 de beraberlik yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 9 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 3 gol gördü.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.