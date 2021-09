VITOR PEREIRA'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.Fenerbahçe, 23. dakikada Bright-Osayi Samuel'in golüyle öne geçti. 44. dakikada Altay Bayındır, topu Pedro Henrique'ye kaptırdıktan sonra yaptığı müdahaleyle penaltıya sebebiyet verdi. Penaltıyı kullanan Pedro Henrique, 45. dakikada skoru eşitledi.Sivasspor'a karşı Kadıköy'de 3 maçtır kazanamayan ve bu sezon ligde ilk kez puan kaybeden Fenerbahçe, 10 puana yükseldi. Sivasspor ise 4. maçında 2. beraberliğini alarak puanını 2 yaptı.Fenerbahçe, perşembe günü Eintracht Frankfurt'a konuk olduktan 3 gün sonra Başakşehir deplasmanına gidecek. Sivasspor ise gelecek hafta Gaziantep FK'yı ağırlayacak.Süper Lig'in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe, son oynadığı maçın ilk 11'ine göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.Sarı-lacivertli futbol takımı, müsabakaya Altay Bayındır, Marcel Tisserand, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Mesut Özil, Diego Rossi ve Mergim Berisha ilk 11'i ile başladı.Yedek kulübesinde ise Berke Özer, Max Meyer, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Miguel Crespo, Çağtay Kurukalıp, Attila Szalai ve Burak Kapacak yer aldı.Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, ligin 3. haftasında Altay karşısında ilk 11'de sahaya sürdüğü Szalai ile Valencia'ya yedek kulübesinde yer verdi. Bu müsabakaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Nazım Sangare, Jose Sosa ve Ferdi Kadıoğlu ise sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı. Portekizli teknik adam, Sivasspor karşısında bu 5 oyuncunun yerine Serdar Aziz, Zajc, Rossi, Mesut Özil ve Berisha'yı ilk 11'de görevlendirdi.Sarı-lacivertli ekipte 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Sivasspor maçının kadrosunda yer almadı.Nazım Sangare, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu ve Serdar Dursun sakatlıkları, Dimitrios Pelkas ile Filip Novak ise hazır olmadıkları gerekçesiyle Demir Grup Sivasspor karşısında forma giyemedi.Fenerbahçe'de yeni transferler Diego Rossi ile Mergim Berisha, sarı-lacivertli formayla ilk maçlarına çıktı.Rossi, ABD'nin Los Angeles takımından satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak, Berisha ise Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımından bonservisiyle kadroya dahil edilmişti.Fenerbahçe taraftarı, karşılaşmadan önce teknik direktör Vitor Pereira'ya büyük destek verdi.Sarı-lacivertli futbolseverlerin sevgi gösterilerine kayıtsız kalmayan Portekizli teknik adam, tribünlere yönelerek taraftarlarla fotoğraf çektirdi.Her iki takım da mücadeleye tempolu ve agresif presle başladı. Maçtaki ilk tehlikeyi 2. dakikada Yatabare ile Sivasspor yaratırken, Fenerbahçe dakikalar geçtikçe daha yoğun bir şekilde hücum etmeye başladı. Taraftar desteğiyle birlikte daha coşkulu bir şekilde oynayan Fenerbahçe, yüzde 70 topla oynama oranına dek ulaştı.Fenerbahçe'nin ilk etkili hücumu ise 12. dakikada geldi. Sol kanatta topla buluşan ve rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Diego Rossi'nin plase vuruşu az farkla auta gitti. Sivasspor ise maçın ilk gol fırsatını 17. dakikada yakaladı. Ahmet Oğuz'un ortasında Gradel arka direkte bomboş bir kafa vuruşu yaptı ancak top üstten auta gitti.Fenerbahçe'de sakatlanan Marcel Tisserand, 22. dakikada kenara geldi ve yerine Attila Szalai oyuna dahil oldu.Bu değişiklikten saniyeler sonra Fenerbahçe golü buldu.Luiz Gustavo'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Diego Rossi soldan çaprazda yerden topu içeri gönderdi. Savunmanın uzaklaştıramadığı topa hareketlenen Bright Osayi-Samuel, karambolden yararlanarak altıpas içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Muammer Yıldırım'ın yanından ağlarla buluşturmayı başardı ve 23. dakikada Fenerbahçe'ye öne geçirdi.Sivasspor, golden sonra Fenerbahçe yarı alanındaki baskını artırdı. Fenerbahçe ise Sivasspor yarı alanında daha fazla alan bularak hücum etmeye başladı.Karşılıklı ataklar sonrası Sivasspor, 44. dakikada penaltı kazandı. Altay Bayındır, geri pas sonrası Henrique'den sıyrılmaya çalışırken topu kaptırdı. Altay'ın topu kaptırdıktan sonra Pedro Henrique'ye ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Halis Özkahya, VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi.Penaltı vuruşunu kullanan Pedro Henrique, skora eşitliği getirdi. İlk devre 1-1 sona erdi.Fenerbahçe, ikinci yarıya tempo yaparak başladı. Mergim Berisha, 49'da gol fırsatını kullanamadı. 50'da yine Berisha'nın etkili vuruşu savunmadan döndü.Sivasspor ise kontrataklar ile etkili oldu. Gol için riskler alan Fenerbahçe savunmasına karşı Sivasspor, kanatlardan hızlı hücumlar yaptı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, oyuna ilk müdahalesini 59. dakikada yaptı. Berisha ve Mesut Özil oyundan çıkarken Enner Valencia ve İrfan Can Kahveci oyuna girdi.Temposu, mücadelesi ve gerginliği artan mücadelede İrfan Can Kahveci, 14 dakika sonra sakatlığı nedeniyle çıkmak zorunda kaldı. Sol adalesini tutan İrfan Can yerine Max Meyer oyuna dahil oldu.Fenerbahçe, maçın son bölümünde galibiyet golü için Sivasspor kalesinde baskı kursa da sonuç alamadı ve mücadele 1-1 sona erdi.12. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ahmet Oğuz'un hatalı pası sonucunda sol kanatta taç çizgisine yakın bir noktada topu kapan Mesut Özil, meşin yuvarlağı Diego Rossi ile buluşturdu. Soldan şık hareketlerle ceza sahasına giren Rossi'nin uzak köşeye yaptığı vuruşta top direğin yanından az farkla auta çıktı.17. dakikada gelişen Sivasspor atağında Ahmet Oğuz'un sağ çaprazdan ortasına Gradel'in altıpasın önünden uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.83. dakikada meşin yuvarlağı ceza yayı üzerinde önünde bulan Zajc'ın seken topa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.86. dakikada soldan hücuma katılan Szalai'nin uzaktan şutunda kaleci Muammer meşin yuvarlağı son anda oyun alanına çeldi.: Ülker: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İlker Takpak: Altay Bayındır, Tisserand (Dk. 22 Szalai), Kim Min-jae, Serdar Aziz, Osayi-Samuel, Zajc, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Mesut Özil (Dk. 59 İrfan Can Kahveci - Dk. 73 Meyer), Rossi, Berisha (Dk. 59 Valencia)Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie (Dk. 84 Azubuike), Henrique (Dk.90 Sefa Yılmaz), Fajr, Gradel (Dk. 78 Erdoğan Yeşilyurt), Yatabare: Dk. 23 Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Dk. 45 Henrique (Penaltıdan) (Sivasspor): Dk. 13 Cofie, Dk. 79 Henrique, Dk. 90+3 Uğur Çiftçi) (Demir Grup Sivasspor), Dk. 43 Altay Bayındır, Dk. 83 Zajc (Fenerbahçe)