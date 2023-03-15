Fenerbahçe'nin kader maçları başlıyor!

2-0'ın rövanşında Sevilla'yı konuk edecek olan Fenerbahçe, rakibini elerse UEFA Avrupa Ligi'ndeki yoluna devam edecek, aksi takdirde Avrupa defterini kapatacak.



Sarı lacivertliler, Sevilla maçından 3 gün sonra 19 Mart Pazar günü, eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.



TAMAM YA DA DEVAM



Daha sonraki milli aranın ardından nisan ayının ilk haftasında Beşiktaş ile lig derbisi yapacak olan Fenerbahçe, birkaç gün sonrasında da Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Yukatel Kayserispor'la 'tamam ya da devam' mücadelesi yapacak.



