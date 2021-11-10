Fenerbahçe'nin kabusu: Duran toplar!

Fenerbahçe'nin bu sezon en güçlü yanının Kim Min-Jae, Attila Szalai ve Marcel Tisserand'dan oluşan defans hattı olduğu konusunda spor kamuoyu hemfikirdi. Ancak sarı-lacivertliler, 12 haftada kalesinde gördüğü 15 golün 6'sını duran toptan yedi.Lig sonuncusu Rize 8, Alanya ise 7 golle Kanarya'nın önünde yer aldı. Ligin ilk 3 karşılaşmasında kalesini rakip oyunculara kapatan takım, kalan 9 mücadelenin tamamında avlanırken maç başına 1.25 gol yeme istatistiği yakaladı.