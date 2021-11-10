Fenerbahçe'nin kabusu: Duran toplar!

Kim, Szalai ve Tisserand gibi üç iyi stopere rağmen 6 duran top golü yiyen F.Bahçe, bu alanda ligin en kötü 3. takımı oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin kabusu: Duran toplar!
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10 Kasım 2021 09:56
Fenerbahçe'nin bu sezon en güçlü yanının Kim Min-Jae, Attila Szalai ve Marcel Tisserand'dan oluşan defans hattı olduğu konusunda spor kamuoyu hemfikirdi. Ancak sarı-lacivertliler, 12 haftada kalesinde gördüğü 15 golün 6'sını duran toptan yedi.

Lig sonuncusu Rize 8, Alanya ise 7 golle Kanarya'nın önünde yer aldı. Ligin ilk 3 karşılaşmasında kalesini rakip oyunculara kapatan takım, kalan 9 mücadelenin tamamında avlanırken maç başına 1.25 gol yeme istatistiği yakaladı. 

 

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