Fenerbahçe, başarılı teknik direktörü Jorge Jesus'a yeni teklif yapmaya hazırlanıyor…



Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre sarı-lacivertliler, 1 yıllık kontratı olan 68 yaşındaki çalıştırıcının mukavelesini 2026'ya kadar uzatmak istiyor.



YANITI MERAK KONUSU...



Portekizli hocanın kapısını çalacak olan Kanarya'nın teklifine Jesus'un ne yanıt vereceği ise merak konusu…



KARİYERİNDE 19 KUPASI VAR



Tecrübeli teknik adamın kariyerinde toplam 19 kupası bulunuyor…



