Fenerbahçe'nin İrfan Can şanssızlığı!

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği İrfan Can Kahveci bir kez daha sakatlandı.



Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin omuz başında non-deplase kırık tespit edildiğini açıkladı. Resmi siteden, " Başakşehir maçında aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin yapılan görüntülemesinde omuz başında non-deplase kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.



ÜST ÜSTE SAKATLIKLAR



31 Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye transfer olan 26 yaşındaki milli futbolcu, sakatlıklardan ötürü 6. kez sahalardan uzak kalacak. Fenerbahçe'ye geldiğinde sakatlığı bulunan İrfan Can, 5 lig ve 1 kupa maçında üst adale yırtığı nedeniyle oynayamadı.



ŞAMPİYONLUĞUN KAÇTIĞI MAÇTA SAKATLANDI



Yavaş yavaş form tutan İrfan Can Kahveci, üst üste 2 asist yaptıktan sonra Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaçırdığı Sivasspor maçının 9. dakikasında sakatlandı ve son hafta oynanan Kayserispor maçında forma giyemedi.



BU SEZON 11 MAÇ KAÇIRDI



İrfan Can'ın Fenerbahçe'yi etkileyen 3. sakatlığı ise sezon başında yaşadı. Uyluk sakatlığı nedeniyle Avrupa'da ve ligde toplam 11 maç kaçıran İrfan Can Kahveci, arada tekrar oynamayı denediği Sivasspor maçında da yeniden aynı sakatlığı yaşayınca dönüş sürecini uzattı.



Fenerbahçe'nin ligde oynadığı son 8 maçta forma giyen İrfan Can, Başakşehir maçında tekrar omzundan sakatlandı.



OMZUNDAN SAKATLANDI



Teknik direktör İsmail Kartal, "İrfan Can omzundan sakatlandığı için devrede Ozan Tufan ile değiştirmek zorunda kaldık." açıklamasını yaptı.



İşte İrfan Can'ın Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlıklar



Üst adale yırtığı: 6 maç

Uyluk gerilmesi: 2 maç

Uyluk sakatlığı: 4 maç

Uyluk sakatlığı: 7 maç

Omuz sakatlığı: -





