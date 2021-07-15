Fenerbahçe'nin ilk rakibi Csikszereda

Fenerbahçe, yeni hocası Vitor Pereira yönetimindeki ilk hazırlık maçı için bugün sahaya çıkıyor.
Fenerbahçe , Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile Topuk Yaylası'ndaki tesislerde kozlarını paylaşacak. Karşılaşma, Fenerbahçe Youtube Katıl'da yayınlanacak. Portekizli teknik adamın bu mücadelede elindeki oyuncuların büyük bölümüne şans vermesi bekleniyor.
Sarı Lacivertliler, cuma güü kampın son çalışmasını yapıp öğle saatlerinde İstanbul'a dönecek. Pereira, 19 Temmuz'daki Kasımpaşa maçının ardından takımına bayram izni verecek.
Fenerbahçe , Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile Topuk Yaylası'ndaki tesislerde kozlarını paylaşacak. Karşılaşma, Fenerbahçe Youtube Katıl'da yayınlanacak. Portekizli teknik adamın bu mücadelede elindeki oyuncuların büyük bölümüne şans vermesi bekleniyor.
Sarı Lacivertliler, cuma güü kampın son çalışmasını yapıp öğle saatlerinde İstanbul'a dönecek. Pereira, 19 Temmuz'daki Kasımpaşa maçının ardından takımına bayram izni verecek.