Fenerbahçe'nin ilk rakibi Csikszereda

Fenerbahçe yeni hocası Vitor Pereira yönetimindeki ilk hazırlık maçı için bugün sahaya çıkıyor. Sarı Lacivertliler, Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile Topuk Yaylası'ndaki tesislerde kozlarını paylaşacak.

Abone Ol
Fenerbahçe'nin ilk rakibi Csikszereda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Temmuz 2021 11:02
Fenerbahçe, yeni hocası Vitor Pereira yönetimindeki ilk hazırlık maçı için bugün sahaya çıkıyor.

Fenerbahçe , Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile Topuk Yaylası'ndaki tesislerde kozlarını paylaşacak. Karşılaşma, Fenerbahçe Youtube Katıl'da yayınlanacak. Portekizli teknik adamın bu mücadelede elindeki oyuncuların büyük bölümüne şans vermesi bekleniyor.

Sarı Lacivertliler, cuma güü kampın son çalışmasını yapıp öğle saatlerinde İstanbul'a dönecek. Pereira, 19 Temmuz'daki Kasımpaşa maçının ardından takımına bayram izni verecek.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.