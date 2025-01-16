Fenerbahçe'nin ilgilendiği Matteo Dams, PSV ile uzatıyor

Fenerbahçe'nin takibe aldığı 20 yaşındaki sol bek Matteo Dams, yeni sözleşme için PSV ile prensip anlaşmasına vardı.

, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'nin ilgilendiği Matteo Dams, PSV ile uzatıyor
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16 Ocak 2025 09:40
Fenerbahçe'nin takibe aldığı sol bek Matteo Dams'tan haber var...

Sol bekte önceliği potansiyelli bir genç olan Sarı-Lacivertliler, PSV ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 20 yaşındaki yıldızı takibe almıştı.

İngiliz kulüplerin de peşinde olduğu Dams'ın, Hollanda devi ile bir türlü anlaşma sağlayamaması, birçok takımın iştahını kabarttı. Ancak Hollanda basınında yer alan son haberlere göre Dams ile PSV, yeni sözleşme için prensip anlaşmasına vardı.

Henüz imza atılmadığı için yurt dışından takımların hâlâ girişimleri sürdürdüğü, ancak Belçikalı yıldızın ayılmasının 'sürpriz' olacağı vurgulandı.  

 
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