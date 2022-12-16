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Fenerbahçe'nin iklim şansı

Şubatın ortasında yapılacak Kayseri maçı dışında iklim koşulları olarak Fenerbahçe'yi zorlayacak bir deplasman olmayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'nin iklim şansı
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16 Aralık 2022 11:10
Fenerbahçe'nin şanslarından biri Şubat ayının sona ereceği 26. haftaya kadar hava şartlarının zorlayacağı tek bir deplasmana gidecek olması...

Mart ayının başındaki Beşiktaş derbisine kadar Ümraniye ile İstanbul'da oynayacak sarı-lacivertliler sonra Adana, Kayseri ve Alanya'ya gidecek. Şubatın ortasında yapılacak Kayseri maçı dışında iklim koşulları olarak Fenerbahçe'yi zorlayacak bir deplasman olmayacak. 

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