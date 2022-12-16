Fenerbahçe'nin şanslarından biri Şubat ayının sona ereceği 26. haftaya kadar hava şartlarının zorlayacağı tek bir deplasmana gidecek olması...
Mart ayının başındaki Beşiktaş derbisine kadar Ümraniye ile İstanbul'da oynayacak sarı-lacivertliler sonra Adana, Kayseri ve Alanya'ya gidecek. Şubatın ortasında yapılacak Kayseri maçı dışında iklim koşulları olarak Fenerbahçe'yi zorlayacak bir deplasman olmayacak.
Mart ayının başındaki Beşiktaş derbisine kadar Ümraniye ile İstanbul'da oynayacak sarı-lacivertliler sonra Adana, Kayseri ve Alanya'ya gidecek. Şubatın ortasında yapılacak Kayseri maçı dışında iklim koşulları olarak Fenerbahçe'yi zorlayacak bir deplasman olmayacak.