Fenerbahçe'nin şanslarından biri Şubat ayının sona ereceği 26. haftaya kadar hava şartlarının zorlayacağı tek bir deplasmana gidecek olması...Mart ayının başındaki Beşiktaş derbisine kadar Ümraniye ile İstanbul'da oynayacak sarı-lacivertliler sonra Adana, Kayseri ve Alanya'ya gidecek. Şubatın ortasında yapılacak Kayseri maçı dışında iklim koşulları olarak Fenerbahçe'yi zorlayacak bir deplasman olmayacak.