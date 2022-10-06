Fenerbahçe'nin yıldızlarına olan talep sona etmiyor.



UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında evinde AEK Larnaca'yı konuk edecek olan Fenerbahçe'nin 2 yıldızı Miguel Crespo ve Bright Osayi-Samuel, tribünde Atletico Madrid ve Leeds United'ın gözlemcileri tarafından izlenecek.



Özellikle Miguel Crespo'yu uzun süredir takip eden Atlatico Madrid, oyuncu hakkında girişimlerini sıklaştıracak. Osayi-Samuel ise Leeds United gözlemcilerinin radarında olacak.





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