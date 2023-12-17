EURO 2024'te milli takım formasıyla sahne almak, olası bir Konferans Ligi final heyecanını yaşamak ve'nin 10 yıla ulaşan şampiyonluk özlemine son vermeyi hedefleyen kadroda adını tarihe yazdırmak isteyenve, kariyerlerininforma rekabetine girişecek.İsmail Kartal'ın iki as stoperinden Becao'nun ocak ayında dönmesi beklenirken, diğer isim Djiku'nun partneri olabilmek için Serdar ve Samet tatlı bir rekabet yaşayacak. Milli Takım'da Montella'nın göz bebeği durumundaki Samet ve 18 kez giydiği A milli formayı yeniden isteyen Serdar'in rekabetinde Fenerbahçe'nin karlı çıkması bekleniyor.Yaklaşık 2 ay önce Almanya'da sol ayak bileğinden ameliyat olmasına rağmen umulandan 1 ay önce Spartak Trnava maçıyla sahalara dönen Serdar Aziz, artık formayı sırtından çıkartmak istemiyor. 33 yaşındaki Serdar Aziz kariyerinin son baharını hem Euro 2024'te mili takım formasını yeniden giyip hem de F.Bahçe'de başarılara imza atarak taçlandırmak istiyor.