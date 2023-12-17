Fenerbahçe'nin iki milli stoperi forma rekabetinde

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin iki milli stoperi büyük hedeflerle forma rekabetinde. Sakatlıklar nedeniyle Fenerbahçe de yaklaşık 1 aydır süregelen stoper krizi, Alexander Djiku ve Serdar Aziz'in takıma dönmesiyle yerini tatlı bir rekabete bırakıyor. Serdar ve Samet, Djiku'nun partneri olmak için yarışacak.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'nin iki milli stoperi forma rekabetinde
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17 Aralık 2023 10:01
EURO 2024'te milli takım formasıyla sahne almak, olası bir Konferans Ligi final heyecanını yaşamak ve Fenerbahçe'nin 10 yıla ulaşan şampiyonluk özlemine son vermeyi hedefleyen kadroda adını tarihe yazdırmak isteyen Serdar Aziz ve Samet Akaydin, kariyerlerinin en anlamlı 3 kulvarında forma rekabetine girişecek.

İsmail Kartal'ın iki as stoperinden Becao'nun ocak ayında dönmesi beklenirken, diğer isim Djiku'nun partneri olabilmek için Serdar ve Samet tatlı bir rekabet yaşayacak. Milli Takım'da Montella'nın göz bebeği durumundaki Samet ve 18 kez giydiği A milli formayı yeniden isteyen Serdar'in rekabetinde Fenerbahçe'nin karlı çıkması bekleniyor.



HEDEFLER ÇOK BÜYÜK

Yaklaşık 2 ay önce Almanya'da sol ayak bileğinden ameliyat olmasına rağmen umulandan 1 ay önce Spartak Trnava maçıyla sahalara dönen Serdar Aziz, artık formayı sırtından çıkartmak istemiyor. 33 yaşındaki Serdar Aziz kariyerinin son baharını hem Euro 2024'te mili takım formasını yeniden giyip hem de F.Bahçe'de başarılara imza atarak taçlandırmak istiyor. 

 

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