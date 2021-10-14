Fenerbahçe'nin hocaları tribünde buluştu

Fenerbahçe'nin futbol, Kadın basketbol, Kadın ve Erkek voleybol takımı hocaları Unics Kazan maçını birlikte izledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'nin hocaları tribünde buluştu
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14 Ekim 2021 23:43
Fenerbahçe'nin Euroleague'de Unics Kazan'ı mağlup ettiği maçta sarı lacivertli kulübün farklıu branşlardaki antrenörleri tribünde buluştu.

Fenerbahçe futbol takımının teknik direktörü Vitor Pereira'nın yanı sıra Fenerbahçe Safiport kadın basketbol takımı başantrenötü Victor Lapena, Fenerbahçe kadın voleybol takımı antrenörü Zoran Terzic ve voleybol erkek takımı çalıştırıcısı Daniel Castellani tribünde maçı birlikte takip etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda maçı izleyen taraftarlar özellikle Vitor Pereira'ya sık sık sevgi gösterilerinde bulundu.


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