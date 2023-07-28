Fenerbahçe'nin Hjulmand ısrarı sürüyor!

Orta saha arayışları süren Fenerbahçe'de, Lecce'nin Danimarkalı takım kaptı Morten Hjulmand için ısrar sürüyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'nin Hjulmand ısrarı sürüyor!
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28 Temmuz 2023 10:09
Orta saha'ya önemli bir futbolcu transfer ederek kadrosunu güçlendirmeye devam etmek isteyen Fenerbahçe, Lecce'nin Danimarklı takım kaptanı  Morten Hjulmand'e talip olmuştu.

Yüksek bonservis bedeli isteyen İtalyan kulübüyle temasa geçen sarı-lacivertliler bu transfer için nabız yoklamaya devam ediyor.

İTALYAN BASINI DA YAZDI!
İtalyan basını da , Fenerbahçe'nin Hjulmand için görüşmelere devam ettiğini duyurdu.

24 yaşındaki futbolcuyu Fiorentina'nın da istediğine ancak sarı- lacivertlilerin teklifinin daha iyi olduğuna vurgu yapıldı.

Fenerbahçe, oyuncu için en az 10 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.

Kopenhag altyapısından yetişen 1.85 boyundaki orta saha, Lecce ile geçen yıl 36 maçta 5 asist kaydetti. 

 

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