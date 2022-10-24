Fenerbahçe'nin hesabı: "Katar'a kadar fark at!"

Fenerbahçe'de Dünya Kupası arasına kadar ligde arayı açma hesapları yapılıyor...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'nin hesabı: 'Katar'a kadar fark at!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ekim 2022 10:34
Fenerbahçe'de Dünya Kupası arasına kadar ligde arayı açma hesapları yapılıyor...

Sarı-lacivertliler, kalan 3 haftada sırasıyla İstanbulspor'a konuk olacak. Sivas ve Giresun ile 8 maçtır kazandığı Kadıköy'de karşılaşacak. Hedef 3 maçı kayıpsız geçip 32 puana ulaşmak...

Şampiyonluk yarışındaki rakiplerden Trabzonspor bu süreçte 12. haftayı, Adana Demirspor ise 13. haftayı 'bay' geçecek. Ayrıca 13. haftada Galatasaray- Beşiktaş derbisi var. 14. haftada ise Başakşehir ile G.Saray kapışacak...

Fenerbahçe bu fırsatları iyi değerlendirip, zirvede farkı açmayı planlıyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ