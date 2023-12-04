Haber Tarihi: 04 Aralık 2023 14:13 - Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023 14:13

Fenerbahçe'nin helal kupası var mı?

Fenerbahçe tarihinde çeşitli özel turnuvalara katılmış ve toplamda 93 şampiyonluk elde etmiştir. Peki, Fenerbahçe'nin helal kupası var mı?

Fenerbahçe'nin helal kupası var mı?
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Fenerbahçe erkek futbol takımı, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Süper Lig'de mücadele eden profesyonel futbol takımıdır. Kulübün futbol dışında faaliyet gösterdiği diğer spor dalları basketbol, voleybol, atletizm, boks, kürek, yelken, yüzme ve masa tenisidir. Fenerbahçe futbol takımı, iç saha maçlarını İstanbul Kadıköy'de bulunan 47.834 kişilik Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda yapmaktadır. 1907 yılında bir spor kulübü olarak kurulan Fenerbahçe, Türkiye futbol tarihinin en başarılı ve en çok taraftarı olan spor kulüplerinden birisidir.

Fenerbahçe, 1924 yılından beri düzenlenen Türkiye Ligi şampiyonalarında toplamda 28 şampiyonluk ile en çok şampiyon olan Türk futbol takımıdır.Süper Lig'de 19 kez, Millî Küme'de 6, Türkiye Futbol Şampiyonası'nda ise 3 kez birinci olarak tamamlamıştır. Ayrıca, 7 Türkiye Kupası ve 9 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu da bulunmaktadır.[7] Takım, 2012-13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkarak tarihinde bir Avrupa kupasındaki en iyi derecesini elde etti. 1968 yılında şampiyonluk yaşadığı Balkanlar Kupası, Türkiye'nin ve kulüp tarihinin ilk Avrupa kupası oldu.

Takma adı Sarı Kanaryalar olan Fenerbahçe kulübünün geleneksel forması düz, sarı lacivert çubuklu forma, beyaz şort ve yanları hafif renkli beyaz çoraplardan oluşur
 
 
 
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