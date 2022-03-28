Süper Lig'de kötü geçen sezonların ardından başkan Ali Koç kusursuz bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Fenerbahçe bu sezon Kasımpaşa'da yıldızları parlayan 3 yerli oyuncu için harekat başlattı. Sarı-lacivertliler gelecek sezon ilk 11'de 4 yerli oynayacağı için planlarını da bu doğrultuda yapıyor.



Hedefte Kasımpaşa'nın gözde isimleri Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Umut Bozok var. Kanarya, İstanbul temsilcisi ile sözleşmeleri devam eden 3 genç futbolcu için de lacivertbeyazlı kulüple görüşmelerin startını verdi.



BONSERVİSLERİ YÜKSEK



Kasımpaşa'nın üç genç oyuncusu da çok iyi sezon geçiriyorlar. Sol bek Eren Elmalı gösterdiği performansla birçok takımın radarına girmiş durumda. 21 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2025'e kadar kontratı bulunuyor. Talibi çok olduğu için bonservis bedeli de 2.5 milyon euro'ya kadar yükselmiş durumda.



22 yaşındaki ön libero Doğucan da teknik kapasitesi ve oyun aklıyla farkını hissettirdi. 1 yıl daha kontratı var. Paşa 1 milyon euro istiyor.



14 gollü Umut Bozok için de İstanbul ekibi 4 milyon euro talep ediyor.



14 GOLÜ VAR



Umut Bozok, Kasımpaşa formasıyla rüya gibi bir sezon geçiriyor. 25 yaşındaki forvet fileleri 14 defa sarstı. 15 gol kaydeden Hataysporlu El Kaabi'nin ardından 2. basamakta yer alıyor. Kalan haftalarda onu geçerek sezonu gol kralı olarak tamamlamayı hedefliyor.



TRABZON DA İSTİYOR



Eren Elmalı bu sezon gösterdiği performansla ön plana çıktı. 27 maçta 2 asisti bulunan 21 yaşındaki sol bek ile Trabzonspor da ciddi biçimde ilgileniyor. Fenerbahçe'nin de radarında olan Eren için Fırtına'nın kısa süre içinde resmi teklifini Kasımpaşa'ya iletmesi bekleniyor.



Genç futbolcuyu İtalyan ekiplerinden Sassuolo da yakından takip ediyor. Çizme temsilcisi de sezon bitiminde Kasımpaşa'nın kapısını çalacak.









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