Fenerbahçe'nin hedefi 70 milyon Euro

Fenerbahçe, transfer satışlarında rekora koşuyor. Arda, Szalai, Bruma ve Berisha'yı da satarak 52.8 milyon Euro'yu kasasına koyan Kanarya, İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği isimlerle birlikte Batshuayi ve Altay'ı da satarsa hedefine ulaşacak.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'nin hedefi 70 milyon Euro
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Temmuz 2023 12:36
Son güncelleme 31 Temmuz 2023 12:54
Fenerbahçe bu sezon Real Madrid'e gönderdiği Arda Güler'den kasasına girecek 30 milyon Euroyu bulacak (20 milyon Euro + 10 milyon Euro bonus) rakam ile rekor kırarken, rekor bu rakamla da sınırlı kalmadı.

Sarı lacivertliler genç yıldızın dışında Attila Szalai, Bruma ve Mergim Berisha'yı da satarak hatırı sayılır bir gelir elde etti. Hoffenheim'e gönderilen Atilla Szalai'nin bonservisi için 12.3 milyon Euro alacak olan Kanarya, Braga formasını giyecek olan Bruma'dan 6.5 milyon Euro, Augsburg'a Transfer olan Mergim Berisha'nın bonservisinden 4 milyon Euro elde edecek.

7 OYUNCU DAHA GÖNDERİLEBİLİR

Böylece sattığı 4 oyuncu için 52.8 milyon Euro gibi rekor bir gelir elde eden Fenerbahçe'nin hedefi bu rakamı en az 70 milyon Euro seviyelerine çıkarmak. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın yeni sezon kadrosunda düşünmediği isimler Willian Arao, Diego Rossi, Gustavo Henrique, Joao Pedro, Nazım Sangare ile Lens'in radarında olan Batshuayi ve Manchester United'in kadrosuna katmak istediği Altay Bayındır da ayrılırsa tarihi gelire imza atılacak. Tüm bu oyuncuların istenilen rakamlara satılması durumunda 70 milyon Euro barajının da aşılması bekleniyor. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery