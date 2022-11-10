Fenerbahçe'nin hedefi 6'da 6 yapmak

Süper Lig'de 5 puan farkla liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de gözler Giresunspor maçına çevrildi...



Ligde oynadığı son 5 karşılaşmayı kazanan sarı- lacivertliler, seriye Çotanaklar'ı da ekleyip Dünya Kupası arasına firesiz girmek istiyor.



Kadıköy'den 6 maçtır rakiplerini puansız gönderen Kanarya, galip gelmesi halinde takipçileri ile arayı biraz daha açma şansına sahip olacak. Zira aynı gün Başakşehir, Galatasaray ile kapışacak. Trabzonspor ve Adana Demirspor da deplasmana çıkacak. Fırtına, Ankargücü'ne, Demirspor Alanyaspor'a konuk olacak.



DEPLASMANI DAHA FAZLA



Fenerbahçe'yi Dünya Kupası sonrası ligde zorlu bir fikstür bekliyor. Bu nedenle şu anki puan farkı önemli... Takım, ilk yarının kalan 5 maçında Trabzon, Antalya ve Gaziantep deplasmanlarına gidecek.



İçerde Galatasaray ve Hatay ile oynayacak. Yaşanabilecek olası kayıplar için bugünkü kazanımlar 'kredi' olarak cepte olacak... Sarı-lacivertliler ayrıca şu ana kadar sadece 5 kez deplasmana çıktı. Galatasaray ise Başakşehir ile 8. deplasman maçını oynayacak. Bu da ileride baş ağrıtabilecek bir faktör.



İLK YARIDA KALAN 6 MAÇ

Giresunspor

Trabzon (D)

Hatayspor

Antalya (D)

Galatasaray

Gaziantep (D)





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