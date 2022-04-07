Fenerbahçe'nin güvencesi Altay Bayındır

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, Galatasaray derbisinde de takımının en büyük güvencesi olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin güvencesi Altay Bayındır
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07 Nisan 2022 11:45
Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır, 30 Ekim'deki Konya maçında sakatlandıktan sonra ligde 13 mücadeleyi kaçırmıştı. Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Altay, 12 Şubat'taki Giresunspor mücadelesiyle sahalara döndü. Milli kaleci, uzun süren sakatlığına rağmen döner dönmez harika bir performans sergiledi. Fenerbahçe'nin 7 maçlık müthiş serisi, Altay Bayındır'ın görev yaptığı karşılaşmalarda geldi. Başarılı kaleci, Galatasaray derbisinde de takımının en büyük güvencesi olacak. 

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