Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır, 30 Ekim'deki Konya maçında sakatlandıktan sonra ligde 13 mücadeleyi kaçırmıştı. Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.



Altay, 12 Şubat'taki Giresunspor mücadelesiyle sahalara döndü. Milli kaleci, uzun süren sakatlığına rağmen döner dönmez harika bir performans sergiledi. Fenerbahçe'nin 7 maçlık müthiş serisi, Altay Bayındır'ın görev yaptığı karşılaşmalarda geldi. Başarılı kaleci, Galatasaray derbisinde de takımının en büyük güvencesi olacak.



