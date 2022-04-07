Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır, 30 Ekim'deki Konya maçında sakatlandıktan sonra ligde 13 mücadeleyi kaçırmıştı. Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
Altay, 12 Şubat'taki Giresunspor mücadelesiyle sahalara döndü. Milli kaleci, uzun süren sakatlığına rağmen döner dönmez harika bir performans sergiledi. Fenerbahçe'nin 7 maçlık müthiş serisi, Altay Bayındır'ın görev yaptığı karşılaşmalarda geldi. Başarılı kaleci, Galatasaray derbisinde de takımının en büyük güvencesi olacak.
Altay, 12 Şubat'taki Giresunspor mücadelesiyle sahalara döndü. Milli kaleci, uzun süren sakatlığına rağmen döner dönmez harika bir performans sergiledi. Fenerbahçe'nin 7 maçlık müthiş serisi, Altay Bayındır'ın görev yaptığı karşılaşmalarda geldi. Başarılı kaleci, Galatasaray derbisinde de takımının en büyük güvencesi olacak.