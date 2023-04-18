Fenerbahçe'nin gurur tablosu

Türk sporunun kilometre taşlarından Fenerbahçe, müzesindeki en önemli boşluklardan birini doldurdu.Sarı-lacivertliler, efsane başkan Aziz Yıldırım'ın futbol dışı branşlara verdiği önemin ve yaptığı yatırımın karşılığını geç de olsa aldı. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Çukurova BK Yenişehir Belediyesi'ni ezip geçen Kanarya, basketbolda hem erkeklerde hem de kadınlarda kıtanın en büyük kupasını kazanan ilk kulüp olarak tarihe geçti. Fenerbahçe, tüm uluslararası başarılarını salonda kazandı.Sarı-lacivertliler, basketbolda 2; voleybolda 4 olmak üzere, yurtdışından toplam 6 kupa getirdi. Kanarya; Kupa 1 seviyesinde Avrupa'da sadece erkek voleybolunda hedefine ulaşamadı ama bu branşta da Kupa 3'ü müzesine götürdü. Amatör sporların zirvesi olimpiyata en çok sporcu gönderen Türk kulübü olan Fenerbahçe; atletizm, yüzme, boks, kürek, yelken ve masa tenisi gibi olimpik branşlarda da elit ve madalyalı sporcular yetiştirerek tarihi misyonunu devam ettiriyor.