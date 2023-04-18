Fenerbahçe'nin gurur tablosu

Fenerbahçe hem erkek hem kadın basketbolunda Avrupa şampiyonluğu gören ilk kulüp oldu. Uluslararası şampiyonluk sayısı 4 branşta 6'ya ulaştı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'nin gurur tablosu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Nisan 2023 13:20
Türk sporunun kilometre taşlarından Fenerbahçe, müzesindeki en önemli boşluklardan birini doldurdu.

Sarı-lacivertliler, efsane başkan Aziz Yıldırım'ın futbol dışı branşlara verdiği önemin ve yaptığı yatırımın karşılığını geç de olsa aldı. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Çukurova BK Yenişehir Belediyesi'ni ezip geçen Kanarya, basketbolda hem erkeklerde hem de kadınlarda kıtanın en büyük kupasını kazanan ilk kulüp olarak tarihe geçti. Fenerbahçe, tüm uluslararası başarılarını salonda kazandı.

ERKEK VOLEYBOL KALDI

Sarı-lacivertliler, basketbolda 2; voleybolda 4 olmak üzere, yurtdışından toplam 6 kupa getirdi. Kanarya; Kupa 1 seviyesinde Avrupa'da sadece erkek voleybolunda hedefine ulaşamadı ama bu branşta da Kupa 3'ü müzesine götürdü. Amatör sporların zirvesi olimpiyata en çok sporcu gönderen Türk kulübü olan Fenerbahçe; atletizm, yüzme, boks, kürek, yelken ve masa tenisi gibi olimpik branşlarda da elit ve madalyalı sporcular yetiştirerek tarihi misyonunu devam ettiriyor.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery