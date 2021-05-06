Fenerbahçe'nin gündemindeki isim genç isim

Fenerahçe'nin bu sezonki gözdesi Kasımpaşalı Çağtay Kurukalıp. İşte ayrıntılar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
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Fenerbahçe'nin gündemindeki isim genç isim
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06 Mayıs 2021 10:56
Genç oyuncuların transferine öncelik veren Fenerahçe'nin bu sezonki gözdesi Kasımpaşalı Çağtay Kurukalıp.

Sol bekte oynayan 19 yaşındaki futbolcu, U19 Milli Takımı'nın da kaptanı.

Emre Belözoğlu'nun da çok beğendiği Kurukalıp'ın kontratında düşük bir bedelle serbest kalma maddesi bulunduğu ancak yönetimin Kasımpaşa ile anlaşarak transferi bitireceği belirtiliyor.

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