Genç oyuncuların transferine öncelik veren Fenerahçe'nin bu sezonki gözdesi Kasımpaşalı Çağtay Kurukalıp.



Sol bekte oynayan 19 yaşındaki futbolcu, U19 Milli Takımı'nın da kaptanı.



Emre Belözoğlu'nun da çok beğendiği Kurukalıp'ın kontratında düşük bir bedelle serbest kalma maddesi bulunduğu ancak yönetimin Kasımpaşa ile anlaşarak transferi bitireceği belirtiliyor.



