Kalecii için çalışmalarını sürdürennin gündemindekiile ilgili yeni gelişmeler var...Transferde önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, hedeflediği kaleci takviyesini de bir an önce gerçekleştirmek istiyor. Sarı-Lacivertliler'in kaleci gündeminde önemli gelişmeler dikkat çekiyor.Bonservisi elinde İspanyol file bekçisi için yönetim maliyet araştırması yapmıştı. David De Gea, 12 sene formasını giydiği Manchester United'da en son net 12.5 milyon Euro kazanıyordu.Tecrübeli kalecinin kendisine imza attırmak isteyen takımlardan beklentisinin ise imza parasının yanı sıra en az 8 milyon Euro maaş olduğu kaydedildi.Avrupa'dan bir takımın bu beklentiyi karşılaşması pek mümkün görünmüyor. Bu nedenle De Gea'nın yeni adresinin, bu sezon astronomik transferlere imza atan Suudi Arabistan kulüplerinden biri olabileceği kaydedildi.