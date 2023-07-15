Kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemindeki De Gea ile ilgili yeni gelişmeler var...
Transferde önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, hedeflediği kaleci takviyesini de bir an önce gerçekleştirmek istiyor. Sarı-Lacivertliler'in kaleci gündeminde önemli gelişmeler dikkat çekiyor.
12.5 MİLYON EURO KAZANIYORDU
Bonservisi elinde İspanyol file bekçisi için yönetim maliyet araştırması yapmıştı. David De Gea, 12 sene formasını giydiği Manchester United'da en son net 12.5 milyon Euro kazanıyordu.
DE GEA'NIN BEKLENTİSİ
Tecrübeli kalecinin kendisine imza attırmak isteyen takımlardan beklentisinin ise imza parasının yanı sıra en az 8 milyon Euro maaş olduğu kaydedildi.
AVRUPA'DAN BİR TAKIMIN KARŞILAMASI MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR
Avrupa'dan bir takımın bu beklentiyi karşılaşması pek mümkün görünmüyor. Bu nedenle De Gea'nın yeni adresinin, bu sezon astronomik transferlere imza atan Suudi Arabistan kulüplerinden biri olabileceği kaydedildi.
Transferde önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, hedeflediği kaleci takviyesini de bir an önce gerçekleştirmek istiyor. Sarı-Lacivertliler'in kaleci gündeminde önemli gelişmeler dikkat çekiyor.
12.5 MİLYON EURO KAZANIYORDU
Bonservisi elinde İspanyol file bekçisi için yönetim maliyet araştırması yapmıştı. David De Gea, 12 sene formasını giydiği Manchester United'da en son net 12.5 milyon Euro kazanıyordu.
DE GEA'NIN BEKLENTİSİ
Tecrübeli kalecinin kendisine imza attırmak isteyen takımlardan beklentisinin ise imza parasının yanı sıra en az 8 milyon Euro maaş olduğu kaydedildi.
AVRUPA'DAN BİR TAKIMIN KARŞILAMASI MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR
Avrupa'dan bir takımın bu beklentiyi karşılaşması pek mümkün görünmüyor. Bu nedenle De Gea'nın yeni adresinin, bu sezon astronomik transferlere imza atan Suudi Arabistan kulüplerinden biri olabileceği kaydedildi.