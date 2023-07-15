Fenerbahçe'nin gündemindeki De Gea el yaktı!

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan De Gea'nın, kendisine imza attırmak isteyen takımlardan beklentisi ortaya çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin gündemindeki De Gea el yaktı!
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15 Temmuz 2023 11:04
Kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemindeki De Gea ile ilgili yeni gelişmeler var...

Transferde önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, hedeflediği kaleci takviyesini de bir an önce gerçekleştirmek istiyor. Sarı-Lacivertliler'in kaleci gündeminde önemli gelişmeler dikkat çekiyor.

12.5 MİLYON EURO KAZANIYORDU

Bonservisi elinde İspanyol file bekçisi için yönetim maliyet araştırması yapmıştı. David De Gea, 12 sene formasını giydiği Manchester United'da en son net 12.5 milyon Euro kazanıyordu.

DE GEA'NIN BEKLENTİSİ

Tecrübeli kalecinin kendisine imza attırmak isteyen takımlardan beklentisinin ise imza parasının yanı sıra en az 8 milyon Euro maaş olduğu kaydedildi.

AVRUPA'DAN BİR TAKIMIN KARŞILAMASI MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR

Avrupa'dan bir takımın bu beklentiyi karşılaşması pek mümkün görünmüyor. Bu nedenle De Gea'nın yeni adresinin, bu sezon astronomik transferlere imza atan Suudi Arabistan kulüplerinden biri olabileceği kaydedildi. 

 
 

 

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