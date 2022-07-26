Fenerbahçe'nin gündem yeniden Boupendza

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen ve bu bağlamda kaliteli bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen, rotasını tanıdık bir isme çevirdi;2020-21 sezonundabaşarılı bir performans ortaya koyan ve Süper Lig'de gol krallığı tacını takan Gabonlu oyuncu, yaz transfer döneminde Katar Ligi ekiplerindentransfer olmuştu.Katar'dan ayrılmak isteyen oyuncu, menajerler vasıtasıyla Fenerbahçe'ye önerildi. Teknik direktörda onayı alındıktan sonra Boupendza için girişimler başladı. Katar'ın önemli basın organlarından biri olanda,başlığıyla haberi duyurdu.Sarı-Lacivertliler, Hatayspor'da oynarken de 25 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak istemiş ancak o dönem şartlarda anlaşma sağlanamamıştı.Boupendza aşkı yeniden alevlenen Fenerbahçe, transferi hafta sonuna kadar netleştirmek istiyor. Sarı-Kanarya'nın Al-Arabi'ye satın alma opsiyonuylateklifinde bulunduğu belirtildi.