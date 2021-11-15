Fenerbahçe'nin gözü yeniden ABD'de!

Devre arasındaki ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe gözünü yeniden ABD'ye dikti. Fenerbahçeli kurmaylar, Diego Rossi'nin Los Angeles FC'den takım arkadaşı olan Jose Cifuentes için girişimde bulunmaya hazırlanıyor.Ekvadorlu oyuncunun 1 yıl daha sözleşmesi olduğu öğrenilirken Sarı-Lacivertliler'in bu durumu avantaja dönüştürerek yaklaşık 6.5 milyon Euro olan piyasa değerine karşın oyuncu için 2.5 milyon Euro civarında bonservis ücreti ödemeyi planlıyor.22 yaşında ve 1.76 boyunda olan merkez orta saha oyuncusu 5 kez Ekvador Milli Takımı'nda forma giydi.Oyunun her iki yönünü de oynayabilmesi de Pereira'nın sisteminde kritik öneme sahipTeknik kapasitesinin yanında fizik olarak da son derece güçlü bir oyuncu. Her geçen yıl skor özelliğini de geliştiren Cifuentes, geçen sezon 5gol ve 5 asiste imza attı.2020 yılından bu yana ABD'de oynayan, öncesinde ülkesi Ekvador'da forma giyen Jose Cifuentes'in kariyerine Avrupa'da devam etmekistediği ve bu durumu Los Angeles FC yöneticilerine bildirdiği ifade edildi.